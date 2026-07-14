Ángel de la Independencia: cuánto oro tiene y por qué es tan importante para los mexicanos

El Ángel de la Independencia está cubierto con hojas de oro de 24 quilates aplicadas sobre la escultura de la Victoria Alada que corona el monumento. Aunque no está fabricado completamente con este metal precioso, cuenta con varias capas de oro que le otorgan el característico brillo que lo distingue en el paisaje de la Ciudad de México .

Más allá de su valor material, el Ángel de la Independencia es uno de los símbolos más importantes de México, ya que representa la lucha por la libertad, resguarda los restos de héroes nacionales y ha sido escenario de celebraciones, homenajes y momentos históricos para generaciones de mexicanos.

Ubicado sobre Paseo de la Reforma, el monumento fue inaugurado el 16 de septiembre de 1910 como parte de los festejos por el Centenario de la Independencia de México. Desde entonces, se ha consolidado como un referente arquitectónico, cultural e histórico que atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros cada año.

El Ángel de la Independencia tiene oro de 24 quilates.|(ESPECIAL/CANVA)

De acuerdo con información recopilada por AD Magazine, la emblemática figura que corona la columna no representa a un ángel religioso, sino a Niké, la diosa griega de la victoria. Esta alegoría fue elegida para conmemorar el triunfo de la nación mexicana tras la Guerra de Independencia y simboliza la libertad alcanzada por el país.

Quién hizo el Ángel de la Independencia

El Ángel de la Independencia fue diseñado por el reconocido arquitecto mexicano Antonio Rivas Mercado, una de las figuras más importantes de la arquitectura nacional durante el Porfiriato. La construcción comenzó en 1902 por encargo del entonces presidente Porfirio Díaz, quien buscaba erigir un monumento que celebrara el primer centenario del inicio de la Independencia de México.

La escultura de la Victoria Alada fue creada por el artista italiano Enrique Alciati, quien también participó en diversos elementos ornamentales del monumento. Según datos de México Desconocido, la columna supera los 45 metros de altura y en su interior alberga una escalera que conduce hasta el mirador ubicado debajo de la icónica figura dorada.

Además de su impresionante diseño arquitectónico , el Ángel de la Independencia funciona como un mausoleo nacional. En su interior descansan los restos de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Ignacio Allende y otros protagonistas fundamentales del movimiento independentista.

Cuándo se cayó el Ángel de la Independencia: el terrorífico origen

Uno de los episodios más sorprendentes en la historia del Ángel de la Independencia ocurrió durante su construcción, cuando la primera versión de la columna colapsó en 1906. De acuerdo con Chilango, el derrumbe se produjo debido a problemas en los cimientos provocados por la inestabilidad del terreno de la Ciudad de México. Pero ese no fue el único momento.

De acuerdo con el Gobierno de México, el Ángel de la Independencia cayó la madrugada del 28 de julio de 1957, a las 02:40 a.m., durante un fuerte terremoto de magnitud 7.8 con epicentro en la costa de Guerrero. El sismo, conocido como "el temblor del Ángel", derribó la escultura de la Victoria Alada desde su columna de 45 metros, destrozándola en 175 fragmentos.

El colapso generó preocupación entre ingenieros, arquitectos y autoridades, ya que la obra llevó varios años en desarrollo y representaba uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de la época. Tras una investigación técnica, se determinó que era necesario demoler la estructura dañada y reforzar completamente la cimentación.

Más de un siglo después, el Ángel de la Independencia continúa siendo uno de los mayores orgullos arquitectónicos del país y un símbolo de identidad nacional que reúne a los mexicanos en celebraciones, manifestaciones y acontecimientos históricos de gran relevancia.