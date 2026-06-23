Así luce el edificio más alto del mundo

La arquitectura ha logrado que el hombre alcance alturas jamás imaginadas, y aunque esto no se trata de un relato bíblico, es increíble que esta infraestructura sea una verdad totalmente funcional. Ostenta el Récord Guinness como el edificio más alto del mundo desde 2010 y lo encuentras en el continente asiático. Conoce el Burj Khalifa y los otros dos grandes portentos que rebasan todo tipo de lógica que se observa con miras al cielo.

¿Qué se sabe del edificio más alto del mundo?

La torre Burj Khalifa mide 828 metros y se compone de 450, 000 metros cuadrados de superficie total, tiene 3, 000 plazas de aparcamiento, seis plantas técnicas, canchas de tenis, spa y piscina, un centro de salud, siete restaurantes, 50, 000 metros cuadrados de oficinas, 550 habitaciones de hotel y hasta 660 apartamentos de lujo.

Por si eso no es suficiente para impresionar, se indica que este microcosmo vertical desplaza su centro de gravedad de la torre lo más cercano posible del suelo. A pesar de ser un reto total, no utilizaron materiales “nuevos” en su construcción, la clave fue el modo en que estos se aplicaron. Allí se priorizaron sistemas duraderos y de un sencillo mantenimiento.

Pero lejos de lo eficiente que buscó ser el proyecto, también apuntó hacia el carácter sostenible dentro del mundo de las edificaciones hacia lo alto. Su densidad reduce el consumo energético, su altura es buena para la captación de brisas nocturnas y la profundidad de sus cimentaciones son ideales para el uso de sistemas geotérmicos. Mientras que la captación de energía solar se logra gracias a la optimización del rendimiento de los sistemas perfectamente planeados para ese fin.

¿Qué otro edificio completa el top3 de los más altos del mundo?

Para completar el listado que tiene al Burj Khalifa como el edificio más alto del mundo, también se tiene a estos dos en el radar de lo más impresionante a nivel global.