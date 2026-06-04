Cuánto mide el edificio más alto de México

Históricamente la Ciudad de México es la que contaba con este tipo de registros, sin embargo la otra ciudad del país que llegó con la intención de mostrar una visión moderna es Monterrey. Hoy el edificio más alto del país está allí y ya se encuentra en construcción otro que le destronaría. Sin embargo, esto es lo que debes saber de la Torre Obispado, ubicada al norte del territorio nacional.

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¿Cuál es el edificio más alto de México?

La Torre Obispado se construyó con la idea de ser la más alta de Latinoamérica. Alcanzando los 305 metros de altura, es una de las maravillas arquitectónicas del México moderno. La primera torre (son dos) cuenta con espacios de oficina, área comercial y un hotel. Mientras que la segunda torre, más pequeña, cuenta con área de departamentos, cubriendo la necesidad de área residencial de dicha zona del estado.

Las torres comparten volumen en su base, que es de 12 niveles, donde también se encuentra el estacionamiento. El acceso a este espacio lo encuentras desde la Avenida Constitución o por la Calle Miguel Hidalgo. Es a partir del piso 13 donde empiezan los volúmenes verticales, donde se encuentra la recepción principal.

Según el sitio especializado Arquine, el sistema estructural de la torre es postensado con fachada recubierta de elementos prefabricados y cancelería con cristal doble (lo que concreta una baja emisión reflectante neutra con un excelente coeficiente de ganancia de calor solar) y perfil de aluminio. Así, el muro cortina otorga a la fachada aislamiento exterior mediante elementos que no contribuyen a soportar cargas estructurales del edificio.

¿Cuál será el edificio más alto de México?

En más de los proyectos que buscan emitir una imagen de modernidad, se encuentra la Torre Rise, la cual está en etapa de construcción. Este rascacielos alcanzaría los 484 metros y se tenía la intención de inaugurarla previo a la Copa del Mundo, aunque sitios especializados indican que se estrenaría a finales de 2026 o incluso hasta 2027.