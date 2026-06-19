Conoce la carretera más larga de México

Las carreteras son herramientas de traslado que le han ayudado increíblemente a los seres humanos. Poco a poco se fueron transformando en situaciones totalmente necesarias. Por eso es requerido conocer todo lo que se sabe sobre la carretera más larga de México, la cual literalmente cruza todo el costado del país. Esta es la información sobre la Carretera Federal 180.

¿Cuántos kilómetros recorre la carretera más larga de México?

Lograr la construcción de esta autopista realmente fue un logro espectacular, el cual sirvió para conectar de punto a punto la zona costera, por eso también es conocida como la Carretera Costera del Golfo. Serpentea precisamente toda la costa del Golfo de México, ofreciendo a los viajeros incluso un cacho de historia y belleza natural.

Tiene una longitud cercana a los 2, 934 kilómetros, atravesando así 6 estados, los cuales son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y lejos de lo enorme que resulta este tramo, es conocida por su icónica escenografía. Allí es posible encontrar una total variedad de vida vegetal y animal, paisajes tropicales y playas doradas.

Además, se destaca mucha esta carretera por una conexión total con la historia. Los viajeros pueden detenerse para admirar espacios como la antigua ciudad maya de Comalcalco en Tabasco o el Tajín en Veracruz. Estos son espacios propios de la historia de los antiguos pobladores de lo que hoy se conoce como México.

¿Qué otras vías completan el top3 de carretera más larga de México?

Ya visto lo ofrecido por la Carretera Costera del Golfo, es complicado superarla en el ámbito de espacios que incluso tiene varias playas y entradas a reservas naturales. Pero en lo específico de longitud, este es el top3 en el país.