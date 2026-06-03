Este es el puente más largo de México

Aunque se conocían dos puentes en México que ostentaban el mote de los de mayor extensión, recientemente se inauguró el que les quitó dicho registro como el puente más largo del país. De nueva cuenta la arquitectura mostró su valía, concretando una obra que se observa realmente preciosa al ojo humano, pues se encuentra sobre una laguna de color azul cristalino. Por eso sin más, conoce todo lo que se sabe del Puente Nichupté, recién construido en Cancún, Quintana Roo.

Noticias Tabasco del 26 de abril 2026

¿Cuál es el puente más largo de México?

Justamente el puente se dio por inaugurado (aunque siguen en trabajos para el acceso al público) a principios de mayo de 2026. La obra tuvo la intención de conectar zonas en un estado que ha indicado ciertos problemas de movilidad, por ello los 11. 2 kilómetros (8.8 por encima de la laguna) lucen como una obra arquitectónica espectacular.

Con esa extensión, no se convirtió solamente en el puente más largo de México, sino que también consiguió el segundo sitio más extenso en toda América Latina. Algunos reportes indican que tendrá 3 carriles, dos en sentido fijo y uno reversible, además de incorporar una ciclovía. También se reporta que cuenta con tecnología TopDown, lo cual emite el significado de una obra que tocó el ambiente de manera cuidadosa.

¿Cuál era el puente más largo del mundo además de Nichupté?

Justamente una de las particularidades sobre el proyecto, es que vino a desbancar a un par de puentes que históricamente eran los más largos del país.