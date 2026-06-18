Conoce el túnel más largo y profundo del mundo

La inauguración de este túnel fue laureada y totalmente mencionada cuando ocurrió en 2016. Incluso en su construcción ocurrió la tragedia del fallecimiento de 9 trabajadores, por ello es necesario hablar de San Gotardo… el más largo del mundo. Esto es lo que se sabe de él y de su increíble historia.

¿Cómo es el túnel de San Gotardo, el más largo del mundo?

Con Información del diario BBC, los días de su inauguración a mitades de 2016, informaban que se calculaban el paso de 260 trenes de carga y la movilidad de unos 20 millones de pasajeros beneficiada. Y es que la obra era la culminación de la idea de atravesar los alpes suizos, que muchos años se veían infranqueables de manera directa.

El túnel base inicia en el municipio de Bodio y llega hasta la comuna de Erstfeld en el centro del país. Según los reportes une a dos polos, que se ejemplifican con la conexión de la zona italoparlante con la germanoparlante. La construcción consiste en dos túneles pegados, donde la refrigeración es clave, pues sino se alcanzarían temperaturas de 50 grados centígrados.

Se indica que la construcción que duró casi dos décadas (17 años), acumuló montañas de escombros donde el peso se calcula en 28 millones de toneladas. Son 57.1 kilómetros de trayecto, se gastaron 12.500 millones de euros, se emplearon 2600 personas, se utilizaron 4.000.000 metros cúbicos de concreto, se movieron 377, 000 toneladas al día de escombro y se utilizaron 3200 kilómetros de cobre.

¿Qué otro túnel completa el top3 de túneles más largos del mundo?

Si se habla de un túnel ferroviario como el que se realizó en Suiza rumbo a la segunda década del milenio, las cifras están perfectamente establecidas. El más grande del mundo es este y los otros dos se encuentran en Japón y entre Francia y Reino Unido.