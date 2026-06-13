El viajar en un avión envuelve múltiples situaciones bastante interesantes, sin embargo una de ellas es la del ámbito arquitectónico de sucursales que resultan inmensas. En este caso, esto es lo que se sabe de diferentes listados que ponen a este aeropuerto de Arabia como el más grande del mundo. Checa sus proporciones.

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¿Cuál es el aeropuerto más grande del mundo?

El nombre del complejo en cuestión es el Aeropuerto Internacional King Fahd, que se encuentra en en Dammam Arabia Saudita. Se registra que cuenta con una superficie de 780 kilómetros cuadrados. Tal es su tamaño, que incluso mide más que ciertas ciudades a nivel global. Obviamente esto hace que se tengan multitud de terminales, las cuales a su vez tienen su área de mantenimiento y de carga.

Aunque su tamaño es algo que impone de manera clara, también se presume un excelente funcionamiento en cuanto a los vuelos nacionales y también los internacionales. Desde que se hizo el proyecto, se pensó en la comodidad de los pasajeros y la correcta gestión de un volumen bastante alto de tráfico aéreo.

Toda la infraestructura permite que este aeropuerto sea un punto clave de la movilidad comercial y de pasajeros, pues se convirtió en zona de encuentro para África, Asia y Europa. Cuenta con tecnología de última generación y se presume que la eficiencia es sinónimo de su oferta para todos los que lleguen a esa parte del mundo.

¿Qué terminales completan el top3 del aeropuerto más grande del mundo?

Los siguientes aeropuertos encontrados en el top3 son de los Estados Unidos, que se sabe tiene una red de transporte aéreo de primer nivel.