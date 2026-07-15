Esta es la estación del metro más profunda del mundo

Este tipo de estructuras combinan el conocimiento e implementación de varios aspectos como la arquitectura y la ingeniería, que en general son las más mencionadas de manera constante en este tipo de artículos. Y es que esta línea del metro tiene algunas particularidades por el tipo de zona que atraviesa en China. Pero conoce un poco de la estación que más profundidad encuentra a nivel mundial.

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¿Cuál es la estación de metro más profunda del mundo?

La línea 9 del metro en China es la que atraviesa múltiples territorios de Chongqing, pero es impresionante por el tipo de cambios y ajustes a los que se enfrenta. Por ejemplo, esta línea es la que pasa en medio de un edificio, espacio donde se encuentran unos apartamentos de lujo. Pero en esta oportunidad se destacará a su estación Hongyancun.

El sitio mencionado tiene este registro que resulta impresionante, pues baja hasta 116 metros. Se inauguró recién en el 2022 en el distrito de Yuzhong y le quitó la marca de la estación más al fondo del mundo a una de Corea del Norte y otra de Ucrania. Los expertos destacan un desnivel vertical significativo de 141 metros entre sus dos entradas.

Justamente lo que explica un poco el nivel de distancia en cuanto a su profundidad es el descenso. Se indica que utilizas un extenso sistema de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Estas ocho escaleras completan un tramo donde desciendes en trayectos de alrededor de 8 y 10 minutos. Si un edificio “se enterrara” hacia abajo, se indica que la estación del metro de Hongyancun mediría cerca de 39 pisos.

¿Por qué esta línea del metro es la más extrema del mundo?

La línea 9 del metro en China tuvo sus debidas complicaciones por el mapa topográfico de la región de Chongqing. Además de tener este registro, y de unas vías del tren atravesando un edificio, también tienen la estación más alta (tomando en cuenta distancia del suelo hasta las vías) del mundo, lograda en Hualongqiao… a 48 metros por encima del piso. Por ello, vale la pena investigar más sobre este hito hecho transporte público.