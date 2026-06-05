¿Cuánto mide la línea del metro más larga del mundo?

Uno de los datos más interesantes que alguien pudiera encontrar en la red es el de la línea del metro más larga de todo el mundo. Allí el problema es que no existen conteos como tal de líneas individuales, sino de toda la red de cada ciudad. Por ello, información reciente indica que un país europeo superó a China, que tiene el primer lugar en distintos aspectos relacionados con esta red de transporte.

¿Cuál es la línea de metro más larga de todo el mundo?

Este tipo de construcciones requieren de varias disciplinas científicas, situación por la que se logran espacios arquitectónicos bastante interesantes en diferentes redes de metro de los países a nivel mundial. Ante eso, se reporta (según el informe del propio proyecto), que la línea del metro más larga del mundo se encuentra en Rusia.

La información indica que la línea de metro continua más grande es la Línea del Gran Círculo (BCL) del metro de Moscú. Esta infraestructura ya inaugurada en su totalidad conecta una distancia de 70 kilómetros gracias a las 31 estaciones que comprende el trayecto. Esto superaría la Línea 10 del metro de Pekín, que tenía el récord individual.

Y es que la red de transporte más larga de todas es la de Pekín. Esta ciudad cuenta con alrededor de 807 kilómetros en total, lo que permite transportar cerca de 8.5 millones de personas diariamente. Son 24 las líneas y se espera que en breve alcance hasta los 100 kilómetros de distancias ofrecidas, dadas las necesidades poblacionales.

¿Cuál es el top5 de redes del metro a nivel mundial?

Como se comentó, el caso chino es el más poderoso en cuanto a lo ofrecido por sus líneas de transporte en diferentes ciudades. Sin embargo, esto se sabe del top5 y la línea del metro más larga del mundo, aclarando que muchas fuentes discrepan en las ciudades y las distancias.