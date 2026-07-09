Conoce la estación del metro más alta del mundo

Esta obra arquitectónica combinada con otras tantas disciplinas del conocimiento humano permitieron que esta ciudad de China concretara una de las líneas de metro más extremas del mundo… sino es que la más. Allí hay diversos aspectos que rompen la cabeza, incluida la estación de transporte colectivo más alta del mundo.

¿A cuántos metros sobre el suelo está la estación del metro más alta del mundo?

Esta línea del metro es la número 9 del Transporte Ferroviario de Chongqing, que es una zona de dicho país realmente complicada de gestionar. Allí hay travesías cercanas a las montañas, también se cuenta con la estación más profunda a nivel mundial y la sede de Hualongqiao representa la altura más pronunciada en líneas del metro en todo el globo terráqueo.

Según algunas fuentes, los andenes de esta estación se encuentran a 48 metros sobre el suelo, lo que equivale al piso 16 de un edificio alto. En ese sentido, los ojos del mundo se han mostrado impresionados alrededor de una línea de transporte que es una locura desde todos los frentes donde se le vea.

En 2025 renovaron lo que sería su sede central, que conecta a Chongqing con otras zonas del país y es muy viral porque una de sus estaciones literalmente atraviesa un complejo departamental por la mitad. Por ello, se le considera la línea del metro más extrema del mundo, pues asciendes hasta el cielo o desciendes a lo más profundo de la tierra.

¿Cuál es la diferencia entre Hualongqiao y la segunda estación del metro más alta del mundo?

Aunque en ocasiones el ser humano realiza hazañas como estas pensando en enaltecer sus diversas capacidades, muchas de estas obras responden a necesidades como lo son el transportarse de un lado a otro. Por ello, se especifica que la estación de Huanglonqiao es la más alta, pero esto respecto a la distancia de los andenes y el suelo… no en relación con la altura sobre el nivel del mar.

@franciscojaviernj0 🇲🇽📢🚇 El metro imposible de China que desafía la geografía Así luce el mapa del metro de Chongqing representado en 3D: una red que no solo se extiende en superficie, sino que también se despliega en múltiples niveles, atravesando montañas, ríos y zonas urbanas densas. 🇷🇺📢🚇 Невероятная китайская метрополитена, бросающая вызов географии Вот как выглядит карта метрополитена Чунцина в 3D: сеть, которая не только простирается по поверхности, но и разветвляется на нескольких уровнях, пересекая горы, реки и густонаселенные городские районы. 🇬🇧📢🚇 China’s ‘impossible’ metro system that defies geography This is what the Chongqing metro map looks like in 3D: a network that not only stretches across the surface but also unfolds across multiple levels, passing through mountains, rivers and densely populated urban areas. 🇨🇳 Suscríbete al canal @rollo_chino ♬ sonido original - Javier Najera

Y parte de la hazaña presume que esta estación del metro le quitó el registro de la más alta del mundo a la de New York, Smith-Ninth Streets. El récord lo ostentaba esta obra estadounidense con 26.7 metros de altura que sirve para cruzar el Canal Gowanus.