¿Cuál es el museo más grande de México?

La Ciudad de México también es conocida como la capital de los museos. La variedad de espacios culturales que se encuentran en CDMX es digna de admirar. Por ello hoy conocerás cómo es y cuánta es la extensión del terreno que alberga el Museo Nacional de Antropología, que es incluso uno de los más grandes a nivel mundial.

¿Cuánto mide el Museo Nacional de Antropología?

Se indica que en la capital de México existen 185 recintos dedicados a las actividades de propagación de información. Y ahí el que destaca por su tamaño es el ya mencionado Museo Nacional de Antropología, el cual fue inaugurado el 17 de septiembre de 1964. Y su labor ha sido la de difundir, investigar y exhibir las investigaciones etnográficas y arqueológicas más importantes del territorio mexicano.

Su “creador” fue el arquitecto Pedro Ramírez, quien aseguró tomar inspiración en la cultura prehispánica. buscando la realización de un edificio moderno y totalmente funcional. Este recinto se ubica en el Bosque de Chapultepec, abre sus puertas de lunes a domingo y algunas estimaciones del primer semestre de 2025, indican que se recibieron a más de 3 millones de personas, que quedaron cautivadas por sus más de 23 salas.

El sitio oficial del museo asegura que este espacio abarca hasta 70, 000 metros cuadrados del Bosque de Chapultepec. Y dentro puedes encontrar su respectivo patio central, vestíbulo, una fuente llamada El Paraguas, 11 salas de arqueología y 8 de etnografía. Por eso es considerado uno de los más importantes museos del mundo.

¿Qué salas tiene el Museo Nacional de Antropología?

Dependiendo de las exposiciones y las últimas actualizaciones, se manejan entre 22 y 23 salas, que como ya se comentó, exponen asuntos arqueológicos y etnográficos. Estas son las más importantes.