Conoce los 3 acuarios más grandes del mundo

Este tipo de actividades es especial para todas aquellas mentes curiosas. Aunque se indica que es un sitio especial para niños, los jóvenes y adultos pueden conocer este mundo impresionante donde la arquitectura es clave. Sin esta materia, sería imposible sostener estos tremendos espectáculos visuales y llenos de conocimiento. Por eso, conoce a los acuarios más grandes del mundo y cómo la vida y el conocimiento humano comparten espacio.

Noticias Aguascalientes del 1 de junio 2026

¿Cuáles son los acuarios más grandes del mundo?

Lo que antes se pensaba como parte de la ciencia ficción, hoy puede visualizarse de manera clara gracias a los impresionantes acuarios que amplían el conocimiento y la capacidad de asombro a niveles altísimos. Por eso vale la pena entender cómo estos espacios arquitectónicos sostienen a proyectos de este tipo.

Acuario de Georgia (Atlanta, Estados Unidos)

Este fue el más grande de todos los acuarios de su tipo durante muchos años. Alberga más de 10, 000 especies y tiene una particular forma de transatlántico. Cuenta con pequeños peces de arrecife y hasta ballenas beluga. Lo que se sabe es que tiene 5 galerías, donde se puede vivir un viaje para conocer especies de la costa de Georgia, peces que habitan en el arrecife de coral vivo, habitantes de la barrera de coral, especies de aguas más frías y especies que se encuentran en aguas dulces.

Parque de Vida Marina (Singapur)

Inaugurado en 2012, también se consideraba el acuario más grande del mundo. Las capacidades sostenidas por este monumento arquitectónico hablan de 10, 000 especies de este reino submarino, ocho hectáreas, 49 zonas y 45 millones de litros de agua… donde se encuentran cerca de 800 especies. Incluso, cuentan con un hotel para los que deseen vivir la experiencia completa y sin apuros.

Además, para que la visita tenga variedad, hay toboganes, un río de aventuras, cuevas artificiales, un restaurante subacuático y un jardín de orquídeas.

Nave Espacial Chimelong (Zhuhai, China)

Dado que se inauguró en 2023, este proyecto siempre tuvo en mente superar lo ya hecho con los mega acuarios a nivel mundial. Las inmensidades la convierten en el parque temático cubierto más grande del planeta, el tanque de acuario más grande del mundo con millones de litros de agua. Cuenta con 38 tanques y se indica que se divide en 7 zonas, representando a los 7 grandes océanos del planeta. Alberga centenas de especies, incluidas orcas, tiburones tigre y tiburones ballena.