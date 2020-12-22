Descubre la sorprendente historia detrás de los peces payaso de la película infantil ‘Buscando a Nemo’.

Uno de los personajes animados más queridos por los cinéfilos es el querido ‘Nemo’ y su papá ‘Marlin’. Se trata de dos peces payaso que habitan debajo del mar y viven inolvidables aventuras junto a otros animales marinos como pulpos, tiburones, tortugas y muchos otros más.

‘Nemo’ y su familia pertenecen a la familia de los ‘Amphiprion Ocellaris’, especie que habita mayor parte en la Gran Barrera de Coral australiana y en el mar Rojo. Además, los peces payaso son animales son animales hermafroditas, por lo que poseen órganos reproductores masculinos y femeninos.

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Y es que, la historia de ‘Nemo’ es una de las más conmovedoras, pues comienza con la muerte de ‘Coral’, una hembra pez payaso, quien pierde sus cuatrocientos huevos. Sin embargo, ‘Nemo’ sobrevive para vivir inolvidables aventuras junto a su papá y otros compañeros marinos.

Por si fuera poco, el guión fue modificado por la condición hermafrodita de los peces payaso. Se dice que, si la historia hubiera sido sacada de la ficción, el padre de ‘Nemo’ habría tomado el papel de la madre y el rol de pez hembra.

Lo anterior habría incitado a que ‘Nemo’, en su mayoría de edad, tomará el papel de ‘Merlin’ como padre de familia y así procrear miles de huevos más.

Esto se debe a que el papá de ‘Nemo’ habría tenido modificaciones genéticas y cambios neuronales que transforman los testículos en ovarios, según la anatomía de los peces payaso.

Lo anterior no hizo muy felices a los guionistas, pues no era una historia que se adaptara al público infantil. Tras un cambio en el guión, ‘Buscando a Nemo’ se convirtió en una de las cintas más queridas por todos los cinéfilos.

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