Edificio Celanese: estructura que parece estar en el aire

Uno de los edificios más particulares en el entorno de la Ciudad de México es el conocido como el Edificio Celanese. De cierta forma, parece que es una estructura suspendida en el aire, aunque tiene una base que sostiene todo, aunque muchos creen que es sumamente inestable. Esto se sabe de la construcción y todos los detalles arquitectónicos.

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¿El Edificio Celanese está sostenido en el aire?

Esta estructura se convirtió en un clásico de la capital mexicana, pues es un edificio levantado en 1968. El arquitecto que ideó todo el proyecto fue Ricardo Legorreta, donde se contó con un núcleo de concreto armado. Precisamente de dicho “centro”, salen una serie de armaduras y tensores que quedan suspendidos hacia los extremos del edificio.

Esta parte permitió que se levantaran los entrepisos donde precisamente se levantaron las oficinas de dicha empresa. Según los expertos, se presenta una sensibilidad técnica total de la época mostrada en la torre de oficinas. Mientras que se lee un sentido de funcionalidad cuando implementaron grandes entradas de luz, amplitud al espacio y grandes claros.

El reto del proyecto precisamente se expone como la falta de espacio para concretar una base “amplia”. Fue así que se solucionó todo en la base y de allí se permitió elevarse con las estructuras ya mencionadas. Este trabajo de Legorreta fue sumamente aplaudido e incluso hoy toma una relevancia total, donde ha sobrevivido a los dos grandes sismos que han sacudido la capital en 1985 y 2017.

¿Cómo le fue al Edificio Celanese con los sismos?

Esta estructura que se encuentra en Avenida Revolución 1425, de la alcaldía Álvaro Obregón ya se indicó que llama la atención porque parece estar suspendida en el aire. Sin embargo, pese a que los eventos naturales y los provocados con los cambios en la ciudad, su estructura conocida como de péndulo invertido permanece en pie… y atrayendo a propios y extraños a conocer todo lo que conllevó levantar este portento arquitectónico.