El misterio del Palacio de Bellas Artes: ¿por qué se está hundiendo?

El Palacio de Bellas Artes , ubicado en la Ciudad de México (CDMX), se está hundiendo poco a poco, pero los expertos han aclarado por qué. Resulta que, al tener una fachada completamente fabricada en mármol, el peso es demasiado y se sumerge lentamente en el suelo de una ciudad que fue construida sobre un antiguo lago.

El misterio de esta joya arquitectónica ha dejado a muchas personas con la boca abierta, debido a que, año con año, el recinto cultural se hunde aproximadamente 1 centímetro. No obstante, especialistas en arquitectura buscan alternativas para preservarlo y detener esta anomalía, según información de MVS.

En ese sentido, las principales causas del hundimiento del Palacio de Bellas Artes son las siguientes:

El suelo es inestable debido a que anteriormente era un lago.

Extracción de agua: cada día se extraen millones de litros para abastecer a la población.

El peso del Palacio de Bellas Artes: está fabricado con materiales como mármol, metales sólidos y cristal.

En total, el Palacio de Bellas Artes se ha hundido alrededor de 3 metros respecto a su nivel original, de acuerdo con datos de Excélsior.

¿Quién construyó el Palacio de Bellas Artes en CDMX?

El Palacio de Bellas Artes de la CDMX comenzó a construirse a principios del siglo XX por mandato de Porfirio Díaz, quien encargó el proyecto al arquitecto italiano Adamo Boari. La obra fue diseñada con estilos arquitectónicos Art Nouveau y Art Déco; sin embargo, no fue concluida sino hasta 1934, según información del Gobierno de México.

El misterio del Palacio de Bellas Artes.|(ESPECIAL/Gobierno de México)

Debido a que Boari abandonó el país durante la Revolución Mexicana, el arquitecto Federico Mariscal fue el encargado de finalizar el proyecto.

Actualmente, el Palacio de Bellas Artes no solo funciona como teatro nacional, sino también como museo y espacio gastronómico, convirtiéndose en uno de los recintos culturales más importantes de México.

¿Cuáles son los horarios del museo y restaurante del Palacio de Bellas Artes?

El museo del Palacio de Bellas Artes abre de martes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El costo de acceso es de 80 pesos por persona.

Por otro lado, el café-restaurante ubicado dentro del recinto opera de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 11:00 p.m., ofreciendo una de las vistas más emblemáticas del Centro Histórico de la Ciudad de México.