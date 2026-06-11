El rascacielos mexicano que tiene un ‘hueco’ gigante en medio y una razón muy particular para ello

En la Ciudad de México existe un rascacielos que llama la atención por una característica poco común: parece tener un enorme hueco en el centro de su estructura. Se trata de la Torre BBVA, uno de los edificios más emblemáticos de Paseo de la Reforma y una obra que ha revolucionado la arquitectura contemporánea en México .

Con 235 metros de altura y 50 pisos, la Torre BBVA destaca no solo por su diseño vanguardista, sino también por las innovaciones que incorpora en materia de seguridad, sustentabilidad y funcionalidad. Gracias a estas características, fue reconocida como el "Edificio del Año 2019" por Edificios de México y se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la arquitectura mexicana contemporánea.

¿Por qué la Torre BBVA tiene un enorme hueco en medio?

A simple vista, muchas personas creen que se trata únicamente de un detalle estético. Sin embargo, ese gran espacio abierto forma parte de un concepto arquitectónico cuidadosamente diseñado para mejorar las condiciones del edificio y la experiencia de quienes trabajan en él.

Los arquitectos incorporaron una serie de jardines elevados, terrazas y espacios abiertos distribuidos a diferentes alturas. Estos vacíos permiten que la luz natural y la ventilación circulen con mayor eficiencia por el interior del rascacielos, reduciendo la necesidad de iluminación artificial y sistemas de climatización durante gran parte del día.

Además, el enorme hueco funciona como un espacio que favorece la convivencia y el bienestar de los trabajadores. En lugar de crear una torre completamente cerrada, los diseñadores apostaron por áreas abiertas que fomentan la interacción entre las personas y ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la ciudad.

Lo más sorprendente es que este diseño no responde únicamente a una cuestión visual, sino que forma parte de una estrategia integral de eficiencia energética y sostenibilidad. La Torre BBVA fue concebida bajo estrictos criterios ambientales, por lo que cada elemento arquitectónico cumple una función específica.

El edificio cuenta con sistemas de aprovechamiento de agua pluvial, iluminación eficiente y diversas estrategias destinadas a reducir el consumo energético. De hecho, obtuvo la certificación LEED Platino, uno de los reconocimientos ambientales más importantes para construcciones sustentables a nivel internacional.

Las terrazas abiertas y las zonas ajardinadas contribuyen a crear un entorno más saludable y agradable para los ocupantes, al tiempo que favorecen el aprovechamiento de recursos naturales como la luz solar y la ventilación.

Mucho más que un rascacielos llamativo

La Torre BBVA fue desarrollada gracias a la colaboración entre los despachos Legorreta + Legorreta y Rogers Stirk Harbour + Partners, una alianza que buscó integrar elementos característicos de la arquitectura mexicana con soluciones de ingeniería de última generación.

Su estructura incorpora avanzados sistemas antisísmicos, incluyendo enormes marcos de acero en forma de "V" invertida que ayudan a absorber la energía generada durante un movimiento telúrico. Gracias a esta tecnología, es considerada una de las torres corporativas más seguras de América Latina.

La Torrre BBVA.|(ESPECIAL/Torre BBVA)

Un ícono de la arquitectura moderna en MéxicoActualmente, la Torre BBVA se ha convertido en uno de los edificios más reconocibles del horizonte de la Ciudad de México. Lo que muchos interpretan como un gigantesco hueco en medio del rascacielos es, en realidad, una solución arquitectónica inteligente diseñada para mejorar la iluminación, la ventilación, la sustentabilidad y la calidad de vida de quienes utilizan diariamente esta impresionante obra de ingeniería.

Su innovador diseño demuestra cómo la arquitectura moderna puede combinar estética, funcionalidad y responsabilidad ambiental en una sola estructura, convirtiéndola en uno de los edificios más admirados del país.