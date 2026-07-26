¿Quién es David Jonsson? El actor que dará vida al nuevo Black Panther en Marvel

Una de las noticias más impactantes y que más emocionaron a los fans de Marvel durante la Comic-Con de San Diego 2026 fue la incorporación de David Jonsson al Universo Cinematográfico de Marvel. David dará vida al nuevo protagonista de Black Panther III, T’Challa II, el hijo del legendario rey de Wakanda. Lo mejor de todo es que no falta mucho para que podamos verlo en acción, pues también se reveló que está previsto su estreno para el 15 de diciembre de 2028, marcando así el inicio de una nueva etapa para la franquicia.

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¿Quién es David Jonsson, el nuevo Black Panther?

Al igual que miles de fans, seguro te estás preguntando, ¿quién es David Jonsson? Aunque no es muy conocido, es un actor con una amplia trayectoria. El actor británico de 32 años ha desarrollado una carrera tanto en cine como en teatro y televisión. Su gran momento llegó cuando dio vida a Gus Sackey en Industry, la serie de HBO. Este papel lo colocó en el radar y gracias a esto ahora podrá dar vida al nuevo rey de Wakanda.

David Jonsson and Letitia Wright on stage as the Black Panther duo for ‘BLACK PANTHER 3’. pic.twitter.com/VKzNx1pmJ2 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 26, 2026

¿En qué series y película ha participado el nuevo Black Panther?

Hay buenas noticias para los fans: el papel parece estar en muy buenas manos. En los últimos años, el actor ha construido una carrera muy sólida. Uno de sus papeles más aclamados fue Andy en Alien: Romulus (2024). También formó parte del elenco de la comedia romántica Rye Lane (2023). Una de sus entregas más recientes fue The Long Walk (2026), adaptación de la novela de Stephen King, compartiendo créditos con Cooper Hoffman, Judy Greer y Mark Hamill.

¿Qué personaje interpretará David Jonsson en Black Panther III?

Durante la misma presentación de la Comic-Con en San Diego donde se dio a conocer su participación, se confirmó que no reemplazará al T’Challa de Chadwick Boseman. En su lugar, interpretará a T’Challa II, el hijo del antiguo rey de Wakanda. En ese mismo evento, el actor agradeció a Ryan Coogler y Kevin Feige por la oportunidad y confesó frente a los fans que para él era un honor.