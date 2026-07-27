Blade Runner 2099 revela nuevos detalles y confirma un cambio muy importante para la franquicia: fecha de estreno y dónde ver

Los fans llevan mucho tiempo esperando el estreno de Blade Runner 2099, pero finalmente estamos más cerca del estreno. Durante la San Diego Comic-Con, la creadora y showrunner Silka Luisa compartió nuevos detalles sobre la esperada serie y ha confirmado que esta llegará este 9 de septiembre de 2026 a Prime Video con un formato muy distinto al que estamos acostumbrados.

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¿Cuál es el gran cambio que tendrá Blade Runner 2099?

Durante la San Diego Comic-Con, Silka Luisa reveló para Collider que Blade Runner 2099 siempre fue concebida como una serie limitada. Esto significa que la producción contará con ocho episodios que narrarán una historia completa, con un inicio, desarrollo y desenlace. Dicho de otro modo, esta serie no tendrá temporadas en el futuro, pues la historia tendrá su final en el último capítulo de la primera y única temporada.

¿Por qué Blade Runner 2099 solo tendrá 8 episodios?

Esta decisión, aunque es un cambio importante para la franquicia y para el mundo del streaming, se toma para ofrecer una trama completa en una sola temporada. En la actualidad, vivimos una época en la que grandes historias buscan extender la producción de sus series para seguir generando dinero, algo que a la larga resulta negativo para la trama.

¿De qué tratará la nueva serie?

En cuanto a la trama de la serie, aún se mantiene en secreto; sin embargo, se sabe que estará ambientada 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049. La serie busca explorar un nuevo capítulo dentro del universo de ciencia ficción creado por Philip K. Dick e inmortalizado en el cine por Ridley Scott.

Fecha de estreno y dónde ver Blade Runner 2099

Si con todo esto que te contamos ya te dieron más ganas de verla, recuerda que la podrás disfrutar a partir del 9 de septiembre. Eso sí, debes tomar en cuenta que solo se podrá ver en Prime Video, pues es un estreno exclusivo de la plataforma.