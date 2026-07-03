Conoce la historia del Cine Florida: complejo que fue el cine más grande de CDMX

Las cifras son claras e indican que México es uno de los consumidores de cine más ávidos a nivel mundial. En dicho sentido, los complejos o salas no son tan grandes, tomando en cuenta la sala tradicional. Sin embargo, en el pasado existió el Cine Florida, que en pleno barrio de Tepito albergaba miles de personas en sus distintas funciones cinematográficas.

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¿Cómo era el Cine Florida, increíble complejo arquitectónico?

Este cine se estrenó en 1952 y desde su inauguración tuvo una meta clara, debía caber mucha gente. Mientras los primeros complejos donde se proyectaban películas apostaron por la elegancia y la decoración… en la Calle Peña y Peña se destacaba la inmensidad. Incluso, era uno de los recintos de cine más grandes del mundo.

Se reporta que sus funciones reunían a muchas personas, donde iban familias completas. Según los espectaculares de la época, cabían cerca de 7500 personas en dicho recinto. La forma de disfrutar de la funciones era comprar un boleto y ver dos películas. Fue una sala que gozó la era del cine de oro mexicano y también algunas obras fílmicas internacionales.

Dadas las características del sitio, se hizo común organizar eventos sociales y culturales. Tal vez el más recordado fue el que se le hizo en honor a Pedro Infante todavía con vida en 1955. Miles de personas entraron a dicha función, un par de años antes de morir en aquel trágico accidente de avioneta.

¿Qué pasó con el Cine Florida?

En algún punto del auge del cine en México y la transformación para consumir entretenimiento de aquella época, hizo que existieran muchas complicaciones. Y fue en 1988 cuando su lápida terminó de construirse al sufrir un terrible incendio que dejó en completas ruinas al recinto que trajo el cine en masa a la Ciudad de México. Hoy pensar en un inmueble así suena más a complejo deportivo, pero el Cine Florida conquistó a todos por su meta clara: sencillez que permita a mucha gente entrar.