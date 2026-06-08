Esta es la sala de cine más grande de todo el mundo

La industria cinematográfica ha apostado todo su arsenal a ofrecerle al usuario una experiencia irrepetible. Ante la llegada de los servicios streaming, se indicó que el cine pendía de un hilo, sin embargo este aprendió a diversificarse y ofrecer puntuales temas alrededor de la sala de cine. Por ello, esto se sabe sobre los complejos más grandes del mundo.

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¿Cuál es la sala de cine más grande del mundo?

Si se volteara hacia atrás, tan solo pensando al inicio de los años 2000, sería una locura pensar que hoy se alcanzarían todas las oportunidades de salas con las que se cuenta. Desde la 3D, IMAX, 4DX y demás situaciones que permiten diferentes experiencias, pero muchos anhelan siempre tener la sala de cine más grande posible.

Ya sea por comodidad o sentirse envuelto en una estructura inmensa, la gente se deja llevar por espacios arquitectónicos o sitios que imponen desde la grandeza o inmensidad. Y aunque no se tienen datos precisos de dónde queda la sala de cine más grande del mundo, Kinépolis Madrid Ciudad de la Imagen recibió el récord Guinness por ser el complejo cinematográfico con mayor número de butacas en ese momento.

Según diversas fuentes, este espacio para disfrutar de eventos o películas en general, tenía entre 24 y 25 salas, donde cabían cerca de 9200 butacas. Es decir, era un espacio realmente inmenso con múltiples espacios para disfrutar de tus películas, entendiendo que estabas en un monstruo arquitectónico más que imponente.

¿Qué más se sabe de la sala de cine más grande del mundo?

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