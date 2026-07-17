Esta es la asombrosa historia de la iglesia de San Juan Chamula; emblema del sincretismo religioso

En medio de una rutina bastante común en muchos pueblos a lo largo del país, la iglesia de San Juan Chamula tiene la vida normal con mercados donde incluso se sigue practicando el trueque. Sin embargo, hay una estructura en el medio de esa vida diaria que sigue causando impacto en muchos de los visitantes. Conoce el edificio emblemático de Chiapas, núcleo del sincretismo religioso.

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¿Cómo es esta iglesia de San Juan Chamula?

En cuanto a estructura no dista en nada a una pequeña iglesia de corte católico, típica de muchos pueblos en México. Sin embargo, se presume como un edificio pintado de blanco, con una triple espadaña para las campanas y neto al estilo colonial. Esto mientras en su balcón se expone la figura de San Juan Bautista, a quien fue dedicado este espacio en sus inicios.

Pero ya que los turistas se acercan, se encuentran con una decoración desde el arco principal, que hace más alusión a las culturas y tradiciones de los pueblos mayas originarios. Allí en el fondo está pintado de color verde botella con aspas, estrellas y círculos, No hay bancas de madera, solamente muchas velas y ramas de un pino local que alfombran todo el pavimento.

Aunque hay santos cristianos colocados en los costados del interior, están “adornados” con rótulos que hacen alusión a figuras veneradas por los mayas. Y como aspecto técnico final, se describe como una estructura predominantemente hecha de madera, por lo que tiene voluntarios que la vigilan 24 horas, para evitar que cualquier detalle relacionado con las velas cause un fatídico infortunio.

@jorgesalgadoponce INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN CHAMULA EN CHIAPAS, MÉXICO DESPUÉS DE PAGAR UNA MULTA DE 200 DOLARES POR TOMAR ESTE VIDEO, ACÁ SE HACE VIRAL POR IR EN CONTRA DE TODAS LAS LEYES DEL PAÍS AL COBRAR POR TOMAR IMÁGENES EN UN LUGAR PÚBLICO. AYUDEN CON SUS REGALOS PARA REPONERME DE LA TRAGEDIA. GRACIAS. ♬ sonido original - Jorge Salgado Ponce

¿Por qué destaca el sincretismo en la iglesia de San Juan Chamula?

Tal como muchos espacios a lo largo de Latinoamérica, los que ejercen una especie de liderazgo espiritual-religioso permitieron que algunos aspectos de la religión católica entraran a sus vidas, aunque en realidad lo que se hace en Chamula Chiapas está más relacionado a los aspectos mayas. Aquí chamanes y sanadores son bienvenidos e incluso a los turistas se les advierte que no pueden tomar fotos, que deben guardar total silencio y que si hay ritos… no pueden acercarse a menos de que se les invite.