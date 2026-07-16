Pyramid Center: esta es la historia del edificio más feo de CDMX

Se sabe que en gustos es imposible coincidir con todos, pero algo que de manera esporádica sale a la luz en redes sociales, es la crítica sobre un edificio particular en la capital del país. El Pyramid Center es una estructura bastante característica, la cual tiene bastantes haters porque indican que es feo, sucio y parece estar abandonado. Sin embargo, esto se sabe de una pirámide de vidrio que sobresale en las calles de la CDMX.

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¿Qué se sabe de la construcción del Pyramid Center?

Este edificio se ubica en la Avenida Río Churubusco, Número 59, Colonia Portales... en la Alcaldía Benito Juárez. Cuenta con siete pisos, mismos que destacan al ser recubiertos con cristal tornasol en colores lila y azul oscuro. Incluso se distingue por tener el nombre del inmueble en la parte de arriba.

Este edificio fue diseñado por Ibáñez Gil en los años 80 y destaca por su forma tan particular de pirámide al puro estilo de los egipcios. En general no existe mayor información sobre este arquitecto o sobre la edificación en general, pero es claro que destaca por el diseño y hoy porque la gente lo ve con cierto desagrado.

Otro dato interesante proviene del empresario Marietto Ponce, quien asegura que los vidrios de la muy evidente fachada son reciclados. Estos fueron reutilizados al desmontarse de lo que alguna vez fue el Hotel de México, que ahora es el World Trade Center. Pero más allá no hay mucha más data de una estructura que ha ganado fama por los comentarios en su contra.

¿El Pyramid Center está abandonado?

Pese a que ese es uno de los comentarios que más se manejan en redes sociales, no está en deterioro evidente ni se encuentra en desuso. El sitio web Identidad Puebla indicó que hasta hace un par de años, en general eran complejos para oficinas. Se presumía de negocios de asesoría, suspensiones para autos, consultorio psicológico, tienda de jardinería y también existía alí una tienda de multicomponentes.