Conoce TODO sobre la tirolesa más grande de México; es la segunda más larga del mundo

Las emociones intensas son aspectos que muchas personas buscan para sus vacaciones o días de diversión. Por eso, entérate que la segunda tirolesa más larga del mundo se encuentra en México. Así fue levantar una estructura de esa envergadura, cómo es que puede ser seguro viajar a esa altura y qué velocidades se alcanzan.

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¿Cómo luce la tirolesa más larga de México?

La actividad extrema es algo que le acomoda a muchas personas, por lo que esta tirolesa que es bastante extensa puede interesar a los ávidos de emociones intensas. Sin embargo, vale la pena platicar de la estructura y todo lo que conlleva más de 2 kilómetros de distancia por los aires. Y es que en esta ZipRider de Chihuahua se alcanzan 2554 metros de recorrido.

El sitio de Parque Barrancas indica que a diferencia de otros circuitos de tirolesas, este se realiza gracias a un arnés tipo silla donde quien se lanza está sujeto al asiento. Lo impresionante es que se alcanzan velocidades de entre 80 y 135 kilómetros por hora, dependiendo de algunas variables que existan al momento de lanzarte por los aires.

En cuanto a ciertos aspectos técnicos, la estructura de este parque de diversiones indican los 2554 metros de longitud, agregándole que están a 290 metros del nivel del suelo. Y como datos extras se indican 2248 metros sobre el nivel del mar cuando sales y 1700 cuando llegas al punto de aterrizaje. Además, de 700 metros de sendero mas un teleférico que te lleva de vuelta al sitio de partida.

¿Dónde se encuentra la tirolesa más larga del mundo?

Como se indicó, la tirolesa en México de ZipRider es la segunda con más longitud a nivel mundial. Sin embargo, la más larga del planeta se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos. Jais Flight es una tirolesa con líneas idénticas que se despliegan sin interrupción durante 2831 metros de largo. Aquí se llegan a registrar velocidades de 160 kilómetros por hora, concretadas en trayectos de 3 minutos donde observas picos escarpados de tonos ocre, barrancos y profundos cañones… en medio del desierto.