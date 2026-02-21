Muere Willie Colón: así fue su impacto en los sonideros de México

El mundo de la música está de luto. La mañana de este sábado, 21 de febrero, murió el emblemático trombonista Willie Colón, también conocido como El Malo del Bronx. El grande de la salsa tenía 75 años. Su impecable trayectoria artística dejó una huella imborrable en la cultura popular latina, especialmente, en los sonideros de México, donde su impacto ha trascendido de generación en generación.

¿Qué son los sonideros?

Si hay algo que destaca en las fiestas mexicanas, sin duda, son los sonideros. Este término se refiere a aquellas personas encargadas de organizar bailes y demás encuentros sociales, donde la música se escucha a través de bocinas gigantes, para un sonido más potente. La salsa es uno de los géneros favoritos en este tipo de eventos. De hecho, fue en los sonideros donde las canciones de Willie Colón comenzaron a escucharse con mayor frecuencia en México.

El impacto de Willie Colón en los sonideros en México

Las canciones de Willie Colón se caracterizan por las temáticas y demás problemas sociales que exponen, mientras que el ritmo es fuerte, marcado y fácil de bailar. Con estos factores de por medio, fue sólo cuestión de tiempo para que la gente se sintiera identificada con la música de Colón. Canciones como “El Gran Varón”, “Oh, qué será” y “Calle Luna, Calle Sol” se convirtieron en clásicos en los sonideros. Poco a poco, la música de Willie Colón se volvió parte de la identidad de los sonideros en México. Su impacto ha sido tal que su música sigue presente en fiestas y celebraciones populares.

Muere Willie Colón a los 75 años: ¿De qué murió El Malo del Bronx?

La lamentable muerte de Willie Colón se confirmó a través de un comunicado en su página oficial de Facebook. Si bien no se ha revelado una causa de muerte oficial, diversos reportes apuntan a que el artista estaba hospitalizado por problemas respiratorios, motivo por lo que amigos y colegas comenzaron a pedir oraciones por el artista días antes de su fallecimiento.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su músico y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyos durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad, mientras navegamos por nuestro duelo”, se lee en el escrito.

Descanse en paz, El Malo del Bronx, Willie Colón.