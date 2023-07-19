Así fue como Sarah Connor se convirtió en un ícono con Terminator

La saga de Terminator ha sido una de las más rentables de la industria de Hollywood, desde que se estrenó la primera película en 1984 con un Arnold Schwarzenegger bastante joven, las historias de los robots queriendo acabar con la humanidad han sido un ícono para el género distópico futurista, y sus personajes han sido más que entrañables, tal es el caso de Linda Hamilton, la actriz que dio vida al personaje de Sarah Connor.

¿Quién es Linda Hamilton?

Linda Hamilton nació el 26 de septiembre de 1957 en Salisbury, Maryland, tenía la intención de estudiar arqueología pero poco a poco los escenarios comenzaron a llamarle mucho la atención, así que dejó la arqueología de lado para perseguir sus sueños.

Estudió interpretación en su natal Maryland, poco tiempo después llegó a Nueva York en donde continuó con su preparación en el instituto de teatro Lee Strasberg, instituto que le serviría como trampolín para llegar hasta Hollywood.

Como dato curioso: Linda Hamilton tuvo una hermana gemela idéntica, la cual se llamaba Leslie Hamilton, la cual falleció a la edad de 63 años en el 2020, pero Leslie llegó a inmortalizar su imagen al aparecer apenas unos segundos en la mítica Terminator 2: El juicio final, cinta que lanzaría a Linda Hamilton como una de las estrellas más buscadas de ese entonces.

¿Cómo se unió Linda Hamilton a Terminator?

La primera oportunidad que tuvo Linda Hamilton de participar en una película fue en 1982 en la pelígula Tag: El juego asesino, y sería dos años después cuando se sacaría la lotería, pues James Cameron pondría los ojos sobre ella al momento de realizar la primera entrega de Terminator, y es ahí donde escogería a Linda Hamilton para ser Sarah Connor, junto a Arnold Schwarzenegger.

Al inicio Hamilton no tuvo una muy buena relación con el fisicoculturista Schwarzenegger, pues mucho tiempo después ella declaró que en un inicio pensó que Schwarzenegger era un simple culturista fingiendo ser actor.

Pero más rápido que tarde la actriz se dio cuenta que había cometido un terrible primer juicio, y como Schwarzenegger sí le había causado cierta curiosidad, decidió mantenerse al margen para observar sus movimientos y ver si tenía madera de actor, algo que comprobó rápidamente.

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¿Cómo se convirtió Sarah Connor en un ícono de Hollywood?

En Terminator (1984) Linda Hamilton tuvo que hacer una Sarah Connor bastante indefensa, y que necesitaba una inalcanzable protección de su primer amor, Kyle Reese, padre de su hijo John Connor.

Pero el momento exacto en donde Sarah Connor se convirtió en todo un ícono fue a partir de la segunda película de esta saga, Terminator 2: El juicio final, pues el personaje que interpretó Linda Hamilton tendría un giro de trama de 180 grados, en esta segunda entrega Sarah Connor debía presentarse como una mujer fuerte, todo lo contrario a la Connor presentada en la primera película.

Y para ese papel Linda Hamilton tuvo que someterse a un entrenamiento muy arduo de artes marciales, específicamente de Uzi Gal, que se trata nada más y nada menos de un comando de fuerzas armadas israelitas en donde Hamilton aprendió judo, karate y un manejo estricto de armas, a parte de pasar más de tres horas en el gimnasio, seis días a la semana.

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De hecho cuando Schwarzenegger y Hamilton se tuvieron que ver de nuevo en el set de Terminator 2, el actor terminó bastante impresionado y llegó a decir que incluso Hamilton parecía estar mejor definida que él.

Las audiencias quedaron cautivadas cuando pudieron ver el crecimiento que habría tenido el personaje de Sarah Connor, pasando de ser una mujer subordinada y casi al borde de la muerte, a una mujer fuerte capaz de hacer todo lo posible para poder proteger a su hijo.

Y para que puedas ver qué más le sucedió a Sarah Connor no te puedes perder la interpretación de Linda Hamilton en "Terminator: Destino Oculto" en donde retoma la historia que la hizo tan famosa e inolvidable hasta la actualdiad. Así que este domingo 23 de julio prepárate para disfrutar del Estreno Platinum: Terminator: Destino Oculto, solo por la pantalla de Azteca 7.

