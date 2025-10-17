Precios de los boletos para el concierto de 31 Minutos en el Auditorio Nacional de la CDMX: Preventa y venta general

Hace menos de un día nos enteramos que 31 Minutos, el show de marionetas, llegará desde Chile a México para ofrecer una serie de conciertos por diversas ciudades, donde la CDMX será testigo de tres fechas y nuestra emoción está por los cielos.

Ciertamente, la música de 31 Minutos lleva años causando furor dentro de sus fans, pero tras su reciente Tiny Desk el cual a poco más de una semana acumula 9 millones y medio de vistas, la emoción por ir a su concierto ha crecido, por ello te contaremos qué precio tienen los boletos y cómo comprarlos.

¿Qué precio tienen los boletos para el concierto de 31 Minutos?

Los boletos para el concierto de 31 Minutos como parte de su gira “Radio Guaripolo II” tienen los siguientes precios en el Auditorio Nacional de la CDMX:



Nivel E: $620Nivel D: $744

Nivel C: $992

Nivel B: $1,240

Nivel A: $1,364

VIP: $1674

¿Cuándo será la preventa para los conciertos de 31 Minutos?

La preventa para clientes de Banamex inició este viernes 17 de octubre, donde muchos fans de 31 Minutos ya se han hecho de sus entradas. La venta general al público será el día de mañana sábado 18 de octubre.

El show de 31 Minutos donde presentarán “Radio Guaripolo II” llegará a estas ciudades los siguientes días:



1 de abril: Auditorio Telmex - Guadalajara

3, 4 y 5 de abril: Teatro Metropólitan - CDMX

7 de abril: Auditorio GNP Seguros - Puebla

9 de abril: Foro GNP Seguros - Mérida

11 de abril: Plaza de Toros - Cancún

¿Qué esperar de este concierto?

Radio Guaripolo es el programa que reúne a los personajes más icónicos del programa de 31 Minutos donde vuelven al aire con secciones nuevas, donde realizan entrevistas y toda esta dinámica viene acompañada de nuevas canciones en este segundo volumen.

Con ello, su característico foro se transformará en un verdadero estudio de radio en vivo, donde los títeres, las luces y la música, cobran vida en esta aventura teatral.

Guaripolo llegará acompañado de los icónicos: Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Policarpo Avendaño y el resto del elenco, en lo que será un concierto colorido, divertido y sobre todo único.