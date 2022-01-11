Avengers se convierten en albañiles en VIDEO de TikTok.

Un grupo de albañiles acapararon los reflectores en todas las redes sociales tras aparecer con disfraces de Los Avengers. Fue a través de TikTok, donde la arquitecta María José Covarrubias compartió el video de los trabajadores divirtiéndose a lo grande en plena jornada laboral.

“¿A quién elegirías para cuidar tu obra?”, señala una frase sobre el video que cuenta con 249 mil ‘Me Gusta’ y decenas de reacciones en la caja de comentarios.

En el video se puede ver al grupo de albañiles tomar objetos de su trabajo para crear disfraces de Los Avengers.

El albañil vestido como Thor toma una bolsa de cemento para simular una armadura, Capitán América hace otra armadura con una tapa de pintura, Hawkeye posa con un arco y una flecha de madera, Wolverine utiliza varillas de hierro para simular garras y Deadpool saca dos barras de metal para simular sables.

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Albañiles vestidos de 'Los Avengers' dividen opiniones en internet

El video de los albañiles vestidos de Avengers cuenta con 2.9 millones de reproducciones, además de comentarios creativos de los internautas como Loza Vengers y Los Vengalbañiles.

Y aunque el filme tiene comentarios positivos de los usuarios de las plataformas digitales, otras personas no están de acuerdo en que los albañiles jueguen en horario laboral.

Según algunos hombres y mujeres, las distracciones de los albañiles provocan que las obras se terminen tarde.

Ante la ola de críticas, la arquitecta María José Covarrubias confesó que el juego de los albañiles no afectó la obra y todo salió en tiempo y forma.

María José expresó que no tiene nada de malo que los albañiles se tomen cinco minutos de su jornada laboral para divertirse un poco, pues no afecta a la entrega de sus pendientes.

“Son cinco minutos para relajarnos y volver a trabajar. Ellos tienen un trabajo muy pesado y es una jornada larga, estaría padre que veamos la otra cara de la moneda”, expresó María José en TikTok.

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