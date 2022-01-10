Esta fue la última FOTO que compartió Bob Saget antes de su muerte.

El comediante estadounidense Bob Saget, estrella de la serie de televisión Full House, Tres por tres en México, en la década de 1980 y 1990, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Florida, así lo dio a conocer el comisario local el día de ayer.

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Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el comisario del condado Orange compartió el siguiente mensaje:

Hoy más temprano, agentes fueron convocados al Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes, para una llamada sobre un hombre inconsciente en una habitación de hotel. El hombre fue identificado como Robert Saget y declarado fallecido en el lugar. Los detectives no encontraron signos delictivos o uso de drogas

La última foto que publicó Bob Saget

Horas antes de su muerte, Bob Saget publicó la que sería su última selfie en redes sociales, misma que causó conmoción en el mundo después de su deceso.

Recordemos que el actor estaba de gira por varios sitios de Estados Unidos con su show de comedia.

Junto a su última foto, celebró que disfrutó mucho de encontrarse con su público en Jacksonville, además enfatizó que estaba de vuelta en la comedia como cuando tenía 26 años, pero "con una nueva voz", lo cual disfrutaba mucho.

¿Quién fue Bob Saget?

Bob Saget, de 65 años, protagonizó a Danny Tanner, un padre viudo de tres hijas cuyos esfuerzos para criarlas (asistido por su cuñado Jesse y su amigo Joey) forman el corazón de la popular serie televisiva Full House, de ocho temporadas transmitidas desde 1987 hasta 1995.

Además, fue un popular presentador del programa America's Funniest Home Videos, el cual marcó un gran momento en la pantalla chica de la Unión Americana.

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"Hermoso show de esta noche en @PV_ConcertHall en Jacksonville. Audiencia agradecida. Gracias de nuevo a @RealTimWilkins por la apertura. No tenía idea que hice un set de 2 horas esta noche. Estoy felizmente adicto de nuevo a esta mie... Revise BobSaget.com para mis fechas en 2022", se leía en la postal que terminó por ser la última publicada en la cuenta del actor.

