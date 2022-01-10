Red, la nueva película de Disney Pixar no llegará al cine: ¿Por qué?

Nuevas aventuras se esperan para este año 2022, pues la compañía Pixar informó que su próxima película llamada Red no llegará a los cines, pues únicamente se estrenará en la plataforma de streaming Disney + el próximo 11 de marzo.

No es la primera vez que la empresa de animación estrena sus películas solamente en su plataforma, ya que anteriormente lo hicieron con Soul y Luca, cintas que no llegaron a la pantalla grande debido a la pandemia de Covid-19 que prevalece en el mundo.

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Sobre la razón de esta nueva decisión, Disney tomó la decisión de estrenar la película por medio de su plataforma, pues la recaudación en los cines no se ha logrado recuperar, así lo dieron a conocer por medio de un comunicado.

Dada la demora en la recuperación de la taquilla, en particular para las películas familiares, la flexibilidad sigue siendo el núcleo de nuestras decisiones de distribución, ya que priorizamos la entrega del contenido a audiencias de todo el mundo

¿Cuál es la historia que nos cuenta ‘Red’?

La nueva cinta de Disney Pixar sigue la historia de Mei Lee, una niña de 13 años que tiene una vida normal y tranquila cuando de pronto se convierte en un panda rojo gigante al emocionarse demasiado, lo que cambia su vida por completo.

Mei Lee es una niña confiada y un poco ingenua, dividida entre continuar siendo una hija obediente y luchar con los cambios que se viven en la adolescencia.

Como si los cambios en sus relaciones, en sus intereses y en su cuerpo no fuesen suficientes, cada vez que se emociona demasiado se convierte en un panda rojo gigante.

El elenco de voces incluye a Sandra Oh, Maitreyi Ramakrishnan, Ava Morse, Hyein Park, Orion Lee, Wang Ching Ho, Tristan Allerick Chen y Addie Chandler.

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En tanto, Billie Eillish y Finneas O’Connell escribieron las canciones originales para la película, que promete ser un éxito tal como lo consiguieron otras cintas como lo fueron Luca, Soul y Coco, la cual fue inspirada en la tradición del Día de muertos.

