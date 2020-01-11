Selena Quintanilla es recordada en redes sociales con una foto que muestra la envidiable figura que tenía.

Selena Quintanilla es una de las cantantes que unió a dos comunidades: la mexicana y la estadounidense. Sus inicios fueron humildes, pero su pasión por la música la llevó a ser la primer artista del genero texano que ganó un Grammy, marcando una época.

Sin embargo, y para desgracia de sus fanáticos, fue asesinada a sus 23 años, cuando su carrera se encontraba en subida. Pero lo anterior no es freno para que se siga hablando de ella hasta el día de hoy.

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La cantante de Bidi bidi bom bom fue tendencia debido a una foto que se filtró en el Instagram de una revista estadounidense, mostrando la admirable figura de Selena y generando comparaciones por parte de los usuarios de redes sociales, llegándola a comparar con Kim Kardashian y Jennifer López.

En la foto se puede apreciar Quintanilla con una pose sensual, mientras tiene sus manos en el timón de un yate. Viste un diminuto bikini de dos piezas, acompañado de una ligera prenda que imita a una red.

Se sabe que esta sesión la realizó Selena en las playas de Guerrero, en México. No obstante, los datos que se saben es que esta sesión fue de ultimo momento, por lo que el bikini también fue uno que compró de improviso.

Su hermana, Suzette Quintanilla es una de las principales promotoras de la cantante de La llamada. En distintas ocasiones ha demostrado el gran amor que le tenía y el lugar que: “siempre tendrá, el cual es imborrable en la historia de la música y sentimos una gran responsabilidad de hacerle justicia a su recuerdo”.

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