¡Idénticas! Angelina Jolie impacta en redes sociales por el gran parecido con su hija.

Angelina Jolie fue rápidamente comparada en redes sociales con su hija pequeña, ya que el parecido entre ambas ha dejado impactados a muchos usuarios.

Vivienne tiene solo 11 años, sin embargo, ha adquirido los rasgos característicos de su madre cuando tenía su edad.

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Usuarios de redes sociales señalan que la hija de Angelina Jolie heredó su nariz, los ojos de la actriz de Hollywood, la forma de su rostro y el arqueo de sus cejas.

Además, Vivienne es la heredera más chica de los hijos naturales de Brad Pitt y Angelina.

Varias personas cercanas a la familia Jolie-Pitt mencionan que Shiloh Nouvel, una de las hijas polémicas de la actriz, ha influido en la forma de vestir de su hermana pero en realidad, al ser captadas se mostró con un atuendo sencillo para disfrutar de la compañía de la protagonista de “Maléfica”.

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