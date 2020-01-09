Cardi B se encuentra asustada por la situación política de Estados Unidos y busca la ciudadanía nigeriana.
La cantante Cardi B mostró su preocupación ante la situación que está viviendo Estados Unidos con Irán, por lo que busca refugio en Nigeria.
En los últimos días se ha visto una complicada situación entre la relación política de Estados Unidos e Irán debido a los diferentes ataques que han presentado, un hecho preocupante para los norteamericanos como la cantante Cardi B que ahora busca la ciudadanía nigeriana.
Los ataques que se han dado conocer entre dichos países han causado un cierto temor alrededor del mundo, pues la gravedad es tanta que se hablaba de las posibilidades de una tercera guerra mundial, aunque en México hubo una infinidad de memes dentro de las redes sociales respecto al tema.
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Ante esto, Cardi B hizo uso de su cuenta de Twitter para dar a conocer su opinión, donde mencionó que el problema político ya no era cuestión de broma, así que decidió iniciar trámites para ser ciudadana oficial en Nigeria.
“¡Naaaaa estos memes son j*** pero la m** no es broma! Especialmente en Nueva York. Es triste que este hombre ponga en peligro a los estadounidenses. La jugada más tonta que Trump hizo hasta la fecha ... Estoy solicitando mi ciudadanía nigeriana”, escribió la cantante.
Y de inmediato tuvo respuesta, pues la funcionaria nigeriana Abike Dabiri-Erewa le contestó que Nigeria le da la bienvenida e hizo hincapié en que el país estaba ansioso por recibirla de nuevo.
“Como responsable de la diáspora para Nigeria, estamos ansiosos por recibirte nuevamente. Nuestras puertas están abiertas, hermana. Necesitas dar un paseo por la Puerta del Retorno en Badagry. Es una experiencia indescriptible ", se lee en el tuit de la funcionaria.
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Naaaaa these memes are fuckin 😅😅 😩but shit ain’t no joke ! Specially being from New York .Its sad this man is putting Americans live in danger.Dumbest move Trump did till date ...I’m filing for my Nigerian citizenship.— iamcardib (@iamcardib) January 3, 2020