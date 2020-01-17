Demi Moore se desnuda en su libro de memorias y narra detalles de la infidelidad de Ashton Kutcher.

Demi Moore prefirió revelar ella misma los momentos más trascendentales de su vida. En su libro de memorias Inside Out cuenta a detalle las infidelidades de su segundo esposo, el actor Ashton Kutcher, los tríos sexuales y sus problemas en el consumo excesivo de alcohol y medicamentos.

(Una mujer) se acercó a él y le pasó una servilleta con su número de teléfono escrito. Me pareció repugnante. Y saber que él le había seguido el juego me sentó como una patada en el estómago, como si me estuviera diciendo ‘jódete’ (…) El desliz de Ashton con esa chica había sido un toque de atención bastante evidente. Durante ese año me dediqué en cuerpo y alma a reparar y enderezar nuestra relación

Mientras Demi Moore filmaba una película en Nueva York, trascendió en los medios de comunicación que Ashton se había acostado con una chica de 21 años que había conocido en una fiesta, justo el día de su aniversario de bodas.

Lo admitió sin andarse con rodeos. Sabía que tenía que colgar y atravesar la alfombra roja y rezar para que esa información todavía no se hubiera divulgado y para que ningún reportero me pusiera un micrófono en la cara y me preguntara cómo estaba después de que mi marido, con el que llevaba seis años casada, se hubiese tirado a una chica de 21 años con la que había disfrutado de un baño en un jacuzzi el mismo fin de semana de nuestro aniversario. Pensé que si eso ocurría, vomitaría en mitad de la alfombra

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Más adelante en el libro autobiográfico, Demi Moore relata cómo intentaron todo para mantener sano su matrimonio:

Pero no sirvió de nada. No quería mantener relaciones sexuales conmigo. Ni siquiera quería tocarme. Ya había tomado una decisión y la había asumido. Yo, en cambio, seguía sumida e implicada en el matrimonio, pero estaba sola. Necesitaba comprender qué estaba ocurriendo en mi vida, porque así podría perdonarlo, superarlo, convivir con ello. Pero su comportamiento me confundía, me desconcertaba. Le pedí que no hiciera las maletas. Estuvimos de acuerdo en mantener lo ocurrido entre nosotros; y también acordamos no estar con otras personas hasta que resolviéramos el tema

Una semana después del cumpleaños número 49 de Moore, el 11 del 11 del 2011, Ashton Kutcher hizo las maletas y se marchó de casa.

Las estrellas se conocieron en el año 2003, durante una cena de amigos que tenían en común. Al poco tiempo de que iniciaran su relación, Demi Moore quedó embarazada de un bebé pero sufrió un aborto espontáneo a los seis meses. Ese hecho marcó a la pareja, que se casó en 2005.

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