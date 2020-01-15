FOTOS: Echa un vistazo a la nueva colección de lencería de Rihanna que preparó para este San Valentín.

Rihanna ha estado un poco alejada de la música para dedicarse más a sus negocios como Savage X Fenty, su línea de lencería.

Hace algunos días, la intérprete de Diamonds y Umbrella compartió en su cuenta oficial de Instagram algunas fotos en las que derrocha sensualidad luciendo modelos en rojo para promocionar su temporada de San Valentín.

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La lencería de Rihanna es para todas las mujeres, sin importar su talla ni sus gustos en ropa íntima, pues cuenta con modelos para mujeres -incluso curvy- que buscan algo muy sexy, o algo cómodo pero bonito. También algo sencillo y de líneas simples o algo más parecido a nada.

Estos son algunos de los modelos destacados:

Destacan las transparencias -que no dejan nada a la imaginación-, los brillos, los ligueros, las medias en colores rojo -el que predomina- negro y blanco para mujeres de todas las tallas y edades.

Los fans de Rihanna llenaron de halagos a la cantante con su sexy lencería, pero también le pidieron volver a la música pues les urge verla sobre un escenario.

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