Descubre la lista de todos los famosos que han donado dinero para evitar la extinción de los koalas.

Desde que inició el 2020 las noticias de los terribles incendios han inundado las redes sociales. El fuego ha mermado una gran parte de las áreas verdes de Australia, poniendo a las autoridades del país en un estado de alerta.

Sin embargo, esta situación empezó desde septiembre. Para la fortuna del país, algunos famosos se han preocupado por todos estos acontecimientos, en especial por el de los koalas que se encuentran, hasta el momento, “parcialmente extintos”.

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Chris Hemsworth es una de las personas que decidió dar un paso que marcó un antecedente: donó 1 millón de dólares para que los individuos que están combatiendo tengan más medios para frenar el fuego que se provoca por la temporada de sequías.

“Así como tú, yo quiero apoyar la lucha contra los incendios forestales aquí en Australia”, afirmó el actor en un video que compartió en sus redes sociales.

De igual manera, transmitió su sentir: “Ojalá que ustedes también puedan ayudar. Cada centavo cuenta así que cualquier cosa que puedan aportar es muy apreciada. En mi biografía puse links para apoyar a los bomberos y organizaciones”.

Hemsworth no está solo

Por su parte, Elton John confirmó que el también donaría la misma cantidad que Hemsworth, sumándose a otros famosos que han contribuido a esta lucha, como lo Pink, quien donó 500 mil dólares.

Durante los Globos de Oro del 2020, la actriz Phoebe Waller-Bridge dijo que subastaría uno de los trajes que usó en Fleabag, con el fin de que las ganancias obtenidas se destinaran al equipo de bomberos australianos.

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