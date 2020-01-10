Leonardo DiCaprio, como si se tratara de una escena de película, salva a un hombre de morir ahogado.

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más relevantes del mundo. No sólo lo respalda su talento nato, sino las acciones a favor de la flora y fauna que lleva haciendo desde años atrás; uno de los casos que se destacan es la generación de consciencia para la preservación de la vaquita marina.

Por otro lado, hay veces que la realidad alcanza a la ficción. O incluso, puede llegar a superarla: el actor de The Revenant se encontraba tranquilo en su yate junto a su novia Camila Morrone, hasta que recibió una llamada de auxilio.

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La alerta informaba que una persona, de una barca cercana, se encontraba perdida desde hacia 11 horas. Además, para infortuna de todos, una tormenta iba a arremeter contra el mar en la noche de ese día, mermando las posibilidades de que fuera encontrado con vida.

El náufrago, hasta el momento sólo conocido como Víctor, cayó desde el MedClub y flotó durante horas en las aguas del Caribe. Con las pocas fuerzas que le quedaban llamó al vehículo en donde DiCaprio navegaba. Incluso llegó a pensar que comenzaba a alucinar debido a la cara del multipremiado actor.

Finalmente, luego de que el desafortunado estuviera a la deriva y fuera salvado por Leonardo, pasó un tiempo con él y su esposa en donde recibió alimentos y bebidas, para luego ser entregado a la guardia costera que lo buscaba desde la mañana.

Los usuarios no dudaron en recordar la interpretación del actor en la película de Titanic, en donde su personaje muere por no poder subirse al pedazo de barco en donde dejó a su amada.

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