Joey Kramer, baterista de ‘Aerosmith’ denuncia a su propia banda; las razones de hacerlo te podrían conmover.

Aerosmith es una de las mejores bandas del mundo y eso se sabe gracias a que se presentarán en los próximos Premios Grammy; sin embargo, ahora enfrentan una pequeña disputa, pues el exbaterista Joey Kramer denunció a sus propios compañeros.

La razón de lo anterior se debe a que los demás miembros no dejaron que Kramer se reintegrara luego de estar ausente debido a ciertos problemas de salud. La demanda la realizó por la exclusión hacia su persona, no sólo en esta ocasión, sino en eventos pasados.

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De igual manera, señaló que otros miembros de Aerosmith han estado en reposo, con algunas lesiones considerables y jamás se les pidió que volvieran a audicionar para regresar a su trabajo. Como ejemplo mencionó al vocalista Steven Tyler, los guitarristas Joe Perry y Bradley Whitford y el bajista Tom Hamilton.

El deseo de Joey Kramer es que un magistrado de Massachusetts ordene que le permitan participar en otros dos eventos.

No se trata de dinero. Me están privando de la oportunidad de ser reconocido junto con mis compañeros por nuestras contribuciones colectivas de por vida a la industria de la música. El hecho de que me pidan que haga una audición para mi propio trabajo, demuestre que puedo tocar a ‘un nivel apropiado’ y tocar mejor que mi reemplazo temporal con un objetivo móvil de estándares inventados es a la vez insultante y molesto

Cabe destacar que Aerosmith recibirá el 2020 MusiCares 'Person of the Year' el próximo viernes. En este triunfo los acompañarán: Alice Cooper, Foo Fighters, Jonas Brothers, John Legend y John Mayer.

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