“Fue una locura": Jennifer Aniston confiesa cómo fue su reencuentro con Brad Pitt en los SAG Awards.

Uno de los reencuentros que pasarán a la historia es el que se dio en la ceremonia de los SAG Awards entre Jennifer Aniston y Brad Pitt.

Jennifer Aniston confesó cómo fue el encuentro entre ella y Brad Pitt durante los premios SAG, pues luego de varios años sin verse, frente a frente en un evento público, lo hicieron durante la ceremonia de premiación ante la mirada de los medios.

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El saludo entre Jennifer y Brad Pitt llamó la atención, pues fue inevitable para los asistentes, y para todos los usuarios de internet, no recordar su matrimonio, ya que fueron una de las parejas más importantes de Hollywood.

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¡Es oficial! Brad Pitt y Jennifer Aniston acaban de salvar el 2020 en los #SAGAwards pic.twitter.com/M5InAv4YJn — Hector Palmar (@heyhec) January 20, 2020

La protagonista de The Morning Show reveló cómo ocurrió este encuentro y las palabras que intercambió con Brad Pitt. Jennifer Aniston dio una breve declaración a Entertaiment Weekly.

Fue una locura, pero claro, ¿de qué otra cosa iban a hablar ese día?

Recordemos el momento que pasó a la historia de las alfombras, Jennifer Aniston y Brad Pitt se saludaron como buenos amigos. La actriz dejó atrás cualquier tipo de especulación sobre su relación con Pitt.

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