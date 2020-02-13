Conoce estas aplicaciones ideales para ligar y no quedarte sin pareja en este Día de San Valentín.

Actualmente, las personas han usado las redes sociales para tener un acercamiento amoroso, dejando de lado ese momento incómodo de tener que hacer las cosas de frente. La tecnología nos ha dado grandes alternativas como las app para ligar que puedes usar si no tienes con quién pasar este Día de San Valentín.

Te puede interesar:

VIDEO: Billie Eilish anuncia estreno de la canción de James Bond y revela adelanto en redes sociales.

Es muy fácil acceder a ellas, pues las puedes encontrar en Android y iOS.



Tinder

Esta es la app más popular y a la que cada vez más personas se siguen sumando. Usándola como una alternativa de coqueteo fácil y sin presión. Sólo basta con poner tu información, tus fotos favoritas y una descripción acerca de cómo eres, qué cosas te gustan y tus ideologías.

El match se logra cuando las dos personas se dan like y de ahí, pueden comenzar a mandarse mensajes y por qué no, hasta ir a cenar.



Bumble:

Tiene la misma función que Tinder, la única diferencia es que las mujeres son las que tienen que enviar el primer mensaje. Una aplicación que rompe con el cliché de cómo se supone que las cosas tienen que ser. También puedes poner tu información y elegir el rango de edad. La mayoría funcionan activando tu ubicación.



Happn:

Esta app ha resultado ser la favorita de muchos, pues a diferencia de las demás; basta con activar tu ubicación y comenzar a caminar. Lo que hace es que te muestra a aquellas personas con las que te cruzaste en la vida real. Si ambos se gustan, podrán comenzar a mensajearse.

Grindr:

Una aplicación enfocada a la comunidad gay, en este podrás subir tus fotos y así chatear con esos chicos que se encuentran muy cerca de ti. Tienes la oportunidad de tener el servicio básico o por un mínimo monto, obtener la versión Xtra; que te ofrece más opciones y funciones.



Wapa:

Este es el parecido a Grindr, la única diferencia es que está enfocado para mujeres que quieren conocer a otras mujeres.

También te puede interesar:

Camila Cabello presenta su video 'My Oh My' y sorprende a sus fans con el estilo y glamour de los años 50.



Adopta un chico:

En esta aplicación las mujeres tienen todo el poder, ellas son las que en su búsqueda pueden poner el tipo de hombre que están buscando con el estilo o forma de ser que más desean. Por ejemplo: (rockero, hípster, moderno, romántico).

