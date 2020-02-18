Ariana Grande presumió a su nueva perrita en Instagram y los usuarios de las redes sociales enloquecen.

Ariana Grande presumió ante sus más de 170 millones de seguidores en Instagram una foto de su nueva adquisición. Se trata de una perrita de color café con manchas negras: “chica tímida”, escribió la celebridad en la descripción de la imagen.

Inmediatamente, los fans comenzaron a felicitarla por lo que parece ser su nueva mascota: “¡Es muy linda!”, “Dile que la amo, por favor”, “Es la perrita mas bonita” y “¿Puedes decirnos si vas a hacer una canción sobre tus perros?”.

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Ver esta publicación en Instagram shy girl Una publicación compartida por Ariana Grande (@arianagrande) el 16 de Feb de 2020 a las 2:17 PST

La foto ya cuenta con más de 1 millón de me gusta en tan solo un día y las reacciones de los usuarios por la nueva perrita Chihuahua de Ariana Grande.

No es la primera vez que la celebridad estadounidense sube fotos con sus caninos. En más de una ocasión, su feed de Instagram se ha llenado con imagenes de Touluse y Myron, mismos que estuvieron en un vuelo privado para acompañar a Grande en uno de sus conciertos.

Ariana ha mencionado que sus perros son el amor de su vida, y al parecer es la razón por la que los deja hacer travesuras en su casa. En un video que publicó en diciembre, vemos a una de sus mascotas arriba de la barra de su cocina.

Aunque sus fans ya saben el amor de la cantante por sus perros, ella bromea diciendo que ya dejará de hacer spam con las fotos de los caninos. En alguna ocasión escribió, ‘fin del spam’ en una serie de imágenes que dejaron ver a su can color negro con blanco.

¿Te gustó el nuevo integrante de la familia de Ariana Grande?

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