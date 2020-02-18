Backstreet Boys enloquecen las redes sociales tras anunciar su viaje a México con el que iniciarán su gira.

La legendaria banda Backstreet Boys está por comenzar una de sus giras más esperadas por Latinoamérica, por lo que el día de ayer anunció en redes sociales su viaje a México, ya que es donde iniciarán su gira.

Desde que se dieron a conocer las fechas de su concierto, el fandom de la agrupación no perdió el tiempo para conseguir los boletos, pues hace un tiempo que ya no venían a ofrecer un concierto en México.

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Siendo así que los boletos se agotaron de forma inmediata en cuanto salieron; no obstante, después de esperar largos meses, Backstreet Boys anunció en su cuenta oficial que el día de ayer emprendieron su viaje para tierras aztecas.

Hoy nos vamos a México y estamos listos para la gira por Sudamérica

De acuerdo con la información que figura en sus redes sociales, la emblemática banda estadounidense se presentará tres noches en el Palacio de los Deportes: 20, 21 y 22 de febrero. Posteriormente, tendrán presentaciones en las ciudades de Monterrey y Guadalajara.

Los famosos cantantes también se darán tiempo de visitar ciertos países de América del Sur como Costa Rica, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia y Brasil, lugares donde sus fans también se encuentran emocionadas por verlos en acción de nuevo.

Cabe mencionar que en cuanto la banda Backstreet Boys dio a conocer que había emprendido su viaje para dar inicio a esta aventura, algunos integrantes de su fandom tuvieron la idea de acudir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para darles una calurosa bienvenida.

Por otra parte, también dijeron que planeaban ir al hotel en donde las estrellas se hospedarán para poderlos ver, aunque sea por un breve momento.

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