Bad Bunny le rindió un emotivo homenaje a Kobe Bryant y usó unos tenis como los de el exjugador de ‘Los Lakers’.
En múltiples ocasiones, el cantante de reguetón demostró lo importante que fue el basquetbolista en su carrera. Ahora, le volvió a rendir homenaje con este particular gesto.
Como parte de la edición número 69 del NBA All-Star Celebrity Game, Bad Bunny se presentó como una de las celebridades invitadas al evento deportivo. El cantante de reguetón le rindió un homenaje a Kobe Bryant cuando salió a la cancha portando unos tenis como los que usaba el atleta cuando jugaba en la NBA.
El evento se celebró en Chicago como parte del tradicional Juego de las Celebridades y el de las Jóvenes Estrellas de la NBA. Además de llevarse a cabo algunos tributos a Kobe Bryant, conmemoraron a David Stern, quien también falleció a inicios de este año.
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No es la primera vez que el cantante de Callaíta, demostró su admiración hacia el basquetbolista. En otra ocasión lanzó la canción 6 rings, que habla de los 5 títulos de NBA que obtuvo el deportista con Los Lakers y de la relación de dos décadas con su esposa Vanessa.
Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón
Expresó el cantante puertorriqueño, que demostró su fiel admiración por Black Mamba tras darse a conocer que el pasado 26 de enero, Bryant perdió la vida.
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2 pts (career high) 💪🏻 les prometí que si volvía a jugar, iba a meter una por lo menos 😂😂 jajajaj me estoy disfrutandooo todo estoooo 🖤 #LatinoGang 🇵🇷🔥🔥 Gracias por todo!!! Ustedes me han llevado aquí, los amoooo!!!!! este mes ha sido una locura y todavia falta #YHLQMDLG 💀
El intérprete de Vete, Soltera y La Canción, anunció en su cuenta de Instagram que el jugador marcó su infancia, pues formó a la estrella musical que es ahora:
Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto. Aún recuerdo la primera vez que vi un juego de basket, a los 7 años, con mi papá, y fue un partido de este genio, y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito por siempre
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