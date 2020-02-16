Bad Bunny le rindió un emotivo homenaje a Kobe Bryant y usó unos tenis como los de el exjugador de ‘Los Lakers’.

Como parte de la edición número 69 del NBA All-Star Celebrity Game, Bad Bunny se presentó como una de las celebridades invitadas al evento deportivo. El cantante de reguetón le rindió un homenaje a Kobe Bryant cuando salió a la cancha portando unos tenis como los que usaba el atleta cuando jugaba en la NBA.

El evento se celebró en Chicago como parte del tradicional Juego de las Celebridades y el de las Jóvenes Estrellas de la NBA. Además de llevarse a cabo algunos tributos a Kobe Bryant, conmemoraron a David Stern, quien también falleció a inicios de este año.

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No es la primera vez que el cantante de Callaíta, demostró su admiración hacia el basquetbolista. En otra ocasión lanzó la canción 6 rings, que habla de los 5 títulos de NBA que obtuvo el deportista con Los Lakers y de la relación de dos décadas con su esposa Vanessa.

Me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón

Expresó el cantante puertorriqueño, que demostró su fiel admiración por Black Mamba tras darse a conocer que el pasado 26 de enero, Bryant perdió la vida.

El intérprete de Vete, Soltera y La Canción, anunció en su cuenta de Instagram que el jugador marcó su infancia, pues formó a la estrella musical que es ahora:

Jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto. Aún recuerdo la primera vez que vi un juego de basket, a los 7 años, con mi papá, y fue un partido de este genio, y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito por siempre

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