¿Avergonzada u orgullosa? Bad Bunny cuestiona a la cantante Selena Gomez sobre sus raíces latinas y el pasado de su familia.

Bad Bunny se ha vuelto uno de los grandes exponentes latinos de la música urbana, pues su talento lo ha llevado a pisar escenarios en diferentes países. No obstante, el cantante entrevistó a Selena Gomez sobre la influencia de sus raíces latinas dentro de su carrera.

El cantante puertorriqueño ha conseguido un gran rating a nivel internacional por la aceptación de las letras de sus canciones, algo que lo llevó a participar en el show del medio tiempo del Super Bowl para hacer dueto con Shakira en una de las letras que la colombiana interpretó.

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Fue así que los cantantes llevaron el ritmo latino en un show que se transmite a nivel internacional, un aspecto que quiere continuar.

En relación a esto, el cantante quiso cuestionar a la estrella Selena Gomez sobre sus raíces latinas a lo que ella respondió de forma contundente.

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Bad Bunny le preguntó, por medio de la revista Dazed Digital, sobre sus raíces latinas, pues la familia de su padre cruzó la frontera para establecerse en Estados Unidos, lugar en donde ella nació.

Tienes un apellido latino por tu padre. Como estrella internacional, ¿sientes que representas a latinos, aunque interpretes tu música en inglés?

A lo que Selena respondió de forma contundente y sorpresivamente para sus fans hispanohablantes:

Al 100%. Siempre hablo mucho de mis antecedentes, en lo que a mí me representa a hablar de inmigración y mis abuelos teniendo que cruzar la frontera ilegalmente. De lo contrario, no habría nacido. Aprecio mucho mi apellido. He reeditado muchas canciones en español también, y eso es algo que pasará más veces. Así que hay muchas más cosas que me encantaría hacer porque no me lo tomo a la ligera. Me siento muy honrada

Selena Gomez ha colaborado con algunos artistas latinos del género urbano como Ozuna y Cardi B, por lo que existiría una posibilidad de que también lo haga con la estrella Bad Bunny, aunque todavía no mencionan nada al respecto.

Ver esta publicación en Instagram bye Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez) el 5 de Feb de 2020 a las 9:00 PST

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