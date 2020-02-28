Bad Bunny y J Balvin se encargarán de dar todo el sabor latino en los Spotify Awards en el Auditorio Nacional.

En una semana se llevará a cabo uno de los eventos más esperados, los Spotify Awards, en donde participarán varios artistas, entre ellos los reguetoneros Bad Bunny y J Balvin, quienes hace poco confirmaron su asistencia.

Spotify consentirá tanto a sus usuarios como a los artistas que ponen a su disposición las canciones que poco a poco han lanzado, siendo así que realizará un evento en donde premiará a los que fueron todo un éxito, el cual se llevará a cabo este 5 de marzo.

Algunos de los que ya están más que confirmados son Los Ángeles Azules, La Banda MS, Julieta Venegas, Silvana, Reik, Zoé, Alemán y Daniela Spalla. En tanto, Danna Paola, Aislinn Derbez, Luisito Comunica, Ángela Aguilar y Franco Escamilla serán los encargados de llevar la conducción de los premios.

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No obstante, los que causaron gran impacto recientemente tras confirmar su asistencia fueron los reguetoneros Bad Bunny, J Balvin y Karol G, quienes pondrán a bailar a todos con uno de los géneros que han arrasado las listas de tendencia.

De acuerdo con las listas de la plataforma digital J Balvin es uno de los representantes más importantes del reguetón, pues ocupa el número 5 a nivel mundial. Por su parte, Bad Bunny se encuentra en el lugar 24, mientras que Karol G se ubica en la posición 32, aunque pinta que continuará escalando lugares con su tema Tusa.

Recientemente, el reguetonero J Balvin usó sus redes sociales para dar a conocer que este jueves 27 de febrero lanzará su nuevo video Rojo. Por su parte, Bad Bunny ha lanzado durante las últimas semanas algunas canciones que compondrán su nuevo disco.

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