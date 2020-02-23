VIDEO: Así se prepara la banda ‘Maroon 5’ para iniciar su gira con dos conciertos en la Ciudad de México.

La banda liderada por Adam Levine, Maroon 5, ya se prepara para iniciar su gira en Latinoamérica. El primer país que pisará será México con dos conciertos: este 23 y 24 de febrero en el Foro Sol. El cuarteto está listo para llegar a la CDMX y así lo dejaron ver en un video en su cuenta de Instagram:

Vamos en camino Ciudad de México, nos vemos pronto

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En el clip, de un minuto se puede ver a la banda pasar por lugares emblemáticos de nuestra ciudad como el Ángel de la Independencia: locaciones que visitaron desde la última vez que llegaron a México en el 2018.

Después de interpretar sus grandes temas musicales en nuestro país, partirán a Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia. Algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá serán sede de la segunda parte de la gira de la banda estadounidense.

Maroon 5 no ha dejado de ser tendencia en Twitter, pues los fans ya comenzaron a expresar su entusiasmo sobre el concierto de esta noche:

Hay veces en que me aburro de las mismas rolas y pongo la radio... LLEVO 5 HORAS escuchando ‘This Love’ de ‘Maroon 5’

Estoy llorando porque ‘Maroon 5’ ya está en México

Este día toca ‘Maroon 5' y mi hotel está a 50 metros del ‘Foro Sol’ y estoy escuchando toooodo el soundcheck

Ahora es el concierto de ‘Maroon 5', ya quiero ver todo el concierto a través de sus historias

Los también nominados a los premios Grammy aprovecharon para compartir algunas fotos en blanco y negro para inaugurar uno de los tours más esperados del 2020.

¿Qué sorpresas esperas del concierto?

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