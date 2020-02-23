VIDEO: Así se prepara la banda ‘Maroon 5’ para iniciar su gira con dos conciertos en la Ciudad de México.
Esta noche la banda de pop rock estadounidense pondrá a bailar al público con sus éxitos ‘She Will Be Loved’, ‘Memories’, ‘Girls Like You’ y ‘Sugar’.
La banda liderada por Adam Levine, Maroon 5, ya se prepara para iniciar su gira en Latinoamérica. El primer país que pisará será México con dos conciertos: este 23 y 24 de febrero en el Foro Sol. El cuarteto está listo para llegar a la CDMX y así lo dejaron ver en un video en su cuenta de Instagram:
Vamos en camino Ciudad de México, nos vemos pronto
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En el clip, de un minuto se puede ver a la banda pasar por lugares emblemáticos de nuestra ciudad como el Ángel de la Independencia: locaciones que visitaron desde la última vez que llegaron a México en el 2018.
Después de interpretar sus grandes temas musicales en nuestro país, partirán a Chile, Uruguay, Brasil, Argentina y Colombia. Algunas ciudades de Estados Unidos y Canadá serán sede de la segunda parte de la gira de la banda estadounidense.
Maroon 5 no ha dejado de ser tendencia en Twitter, pues los fans ya comenzaron a expresar su entusiasmo sobre el concierto de esta noche:
Hay veces en que me aburro de las mismas rolas y pongo la radio... LLEVO 5 HORAS escuchando ‘This Love’ de ‘Maroon 5’
Estoy llorando porque ‘Maroon 5’ ya está en México
Este día toca ‘Maroon 5' y mi hotel está a 50 metros del ‘Foro Sol’ y estoy escuchando toooodo el soundcheck
Ahora es el concierto de ‘Maroon 5', ya quiero ver todo el concierto a través de sus historias
Los también nominados a los premios Grammy aprovecharon para compartir algunas fotos en blanco y negro para inaugurar uno de los tours más esperados del 2020.
¿Qué sorpresas esperas del concierto?
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