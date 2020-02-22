La banda Scorpions anunció que su vocalista Klaus Meine fue operado de emergencia durante el tour que realizan.

Hace unas horas se dio a conocer una delicada noticia en las redes de la banda Scorpions, pues anunciaron que su vocalista Klaus Meine fue operado de emergencia durante el tour que mantenían.

La banda seguía manteniéndose activa, pues sus fans todavía la proclaman tras convertirse en una de las bandas clásicas de rock; siendo así que se encontraban en Australia como parte de su gira.

Sin embargo, ésta tuvo que ser cancelada luego de que su vocalista presentara fuertes dolores en la parte de sus riñones, por lo que acudió a un hospital para que fuera valorado.

Te puede interesar:

Los Backstreet Boys provoca que México haga un viaje nostálgico a los años noventa con su espectacular concierto.

Ya en el lugar, Klaus Meine fue notificado sobre que se trataba de cálculos renales, por lo que tenía que ser operado de emergencia en la ciudad de Melbourne, Australia.

Cabe señalar que la banda rockera se encontraba en medio de una gira por Australia, así que ocuparon sus redes sociales para dar a conocer la noticia. La publicación estaba acompañada por una foto del vocalista y mencionaba de lo que se había tratado la cirugía.

En el hospital quitaron la piedra y pusieron un stent... ¿te imaginas cómo me siento ahora? Lo siento, Sydney... esperamos reprogramar la próxima semana

En el mensaje se explicó que deberá estar bajo supervisión médica y en reposo por la gravedad de la cirugía que se le realizó a pesar de que había salido bien de esta:

El Dr. Katz y su equipo me están cuidando muy bien. Estoy en las mejores manos, pero dudo que pueda volver a ponerme de pie hasta principios de la próxima semana. Con mucho amor. Klaus

Se recalcó que los boletos del show cancelado, el cual se daría este 24 de febrero, serán compensados con el de reposición, pero todavía no es anunciada la fecha.

También te puede interesar:

Joaquin Phoenix es aplaudido por salvar a una vaca y a su cría un día después de ganar su premio Oscar como Mejor Actor.