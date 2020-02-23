Caroline Flack, exnovia de Harry Styles, dejó carta donde explica las razones que la llevaron a atentar contra su vida.

Caroline Flack fue una presentadora muy conocida de la televisión británica desde principios de los 2000, comenzó a ser un rostro reconocido en los medios, incluso, sería ella quien presentara los Brit Awards de este año, pero su ausencia se debió a que fue encontrada sin vida en su domicilio. La exnovia de Harry Styles dejó una carta con las razones que hicieron que tomará está decisión.

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Fue el pasado 15 de febrero cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de la famosa presentadora de televisión, Caroline Flack. La mujer se encontraba en su departamento ubicado en Londres, Inglaterra. Desde un principio se supo que la causa de su muerte fue porque atentó contra su vida.

Ahora, los detalles han sido revelados y las razones que hicieron que la mujer de 40 años ya no pretendiera seguir con su vida. En una carta que ella dejó y, posteriormente, su familia encontró, detallaba el hartazgo que Caroline enfrentaba con los medios y las especulaciones de maltrato doméstico en el que su persona se veía acusada de cometer.

Las autoridades le pidieron a su familia que mantuvieran en secreto dicho escrito, pero éste fue revelado por distintos medios británicos en los que se deja muy en claro que la mujer estaba pasando por un mal momento en su vida.

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Para muchas personas, ser arrestado por violencia doméstica es una forma extrema de tener algún tipo de despertar espiritual, pero para mí se ha convertido en lo normal. Perdí mi trabajo. Mi hogar. Mi habilidad para hablar y la verdad ha sido sacada de mis manos y utilizada como entretenimiento, pero no soy una abusadora doméstica. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente. La sangre que alguien vendió a un periódico fue mi sangre y eso fue algo muy triste y personal

En el pasado, Caroline fue motivo de controversia por mantener una relación con el cantante Harry Styles cuando él solamente tenía 17 años, mientras ella era una adulta de 31 años. Se dio a conocer por aparecer en distintos programas como presentadora. Salió con el Príncipe Harry en el 2009 y fue al final, que mantuvo una relación con el tenista Lewis Burton.

