VIDEO: Ben Affleck sorprende al hablar español durante una entrevista para presentar su nueva película ‘The Way Back’.

Ben Affleck sorprendió al mundo entero al hablar un español casi perfecto, durante una entrevista realizada en Miami, para presentar su nueva película The Way Back.

El actor acudió a un programa de televisión donde habló, con un español bastante aceptable, del personaje que interpreta en la cinta, un entrenador de baloncesto que es alcohólico, tiene problemas maritales y un equipo que no puede ganar.

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El personaje comete muchos errores, no es perfecto, pero pensándolo bien, nadie lo es. Fue algo muy liberador, una especie de terapia para mí en este caso, y algunas escenas me resultaron muy fáciles porque soy alcohólico

Aprovechando la sorpresa, a Ben Affleck se le preguntó sobre algunos temas más íntimos, como el tipo de relación que guarda con sus exesposas, una de ellas, Jennifer Garner, de quien recientemente, dijo, estaba arrepentido de haberse divorciado de ella. Aunque también habló de su otra expareja, Jennifer Lopez.

Ben mencionó que se sentía muy afortunado de que la madre de sus hijos (Garner) fuera alguien tan estupendo, y que trabajaban juntos para el bienestar de los chicos. Mientras que, al hablar de JLo, dijo que estaba alegre por que ella haya encontrado el amor, y aprovechó para bromear un poco al final de su respuesta sobre su boda con el exbeisbolista Alex Rodriguez:

De veras me gusta, es una gran mujer. Me alegra de que por fin haya encontrado a alguien que la respete, porque se lo merece. Parece estar realmente feliz. ¡Si tengo suerte me invitan!

En otra plática, mientras hablaba con un reportero de un canal de televisión, de nuevo Affleck habló en un español casi perfecto, al responder cuál era su palabra favorita en español y también cuando se le preguntó qué comida le gustaba más.

¡Sacapuntas! No es lo que parece. Suena como una mala palabra, pero es un afilador de lápiz. Es una pregunta difícil porque cada país tiene algo especial

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