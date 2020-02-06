Billie Eilish impactó a sus fans tras confesar que escribió una canción de suicidio a sus 11 años.

Billie Eilish ha sido una de las jóvenes que, de forma muy rápida, ha alcanzado la cima del éxito. Desde pequeña comenzaba a componer canciones junto con su hermano, pero hubo una de estas que causó cierto revuelo por hablar sobre el suicidio.

A la joven se le conoce por su talento musical, su belleza, su vestimenta con la que impone tendencia y por lo delicada que se encuentra su salud mental, la cual le ha hecho tener varias batallas que poco a poco ha enfrentado.

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Billie Eilish, en diferentes ocasiones, ha mencionado que en algunas partes de su vida sufrió de depresión y ansiedad. Sin embargo, recientemente la joven cantante dijo que a los 11 años escribió una canción de suicidio.

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Esta fuerte revelación la hizo durante una entrevista hacia la revista Vogue, pero señaló que esa etapa de su vida se sentía completamente feliz y sólo le había gustado la idea de escribir algo de lo que no conocía:

Hice esa canción a los 11. Y estaba totalmente feliz. Nunca me había sentido suicida, y no quiero sentirme así, pero me gustó la idea de escribir una canción sobre algo que no sabía

En tanto, Billie Eilish ofreció un consejo para sus fans, el cual ella también utiliza en su día a día para salir adelante:

Cuando la gente me pregunta qué le diría a alguien que busca consejos sobre salud mental, lo único que puedo decir es paciencia. Tuve paciencia conmigo misma. No di el último paso. Esperé y empezó a desvanecerse

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