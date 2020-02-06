El mensaje oculto del look de Shakira en el Super Bowl: la cantante le rindió tributo a un personaje animado.

Después de la magnífica presentación de Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl, los televidentes quedaron enamorados del look de la intérprete de Waka Waka. El outfit es similar al de Gazelle, personaje al que le prestó su voz en la película animada, Zootopia.

El atuendo de tonalidad roja se compuso de dos piezas: una minifalda y un crop top complementados con unas botas altas, valuadas en 373 mil pesos, que permitieron ver las torneadas piernas de la famosa colombiana.

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Aseguran que Shakira no fue tan enérgica durante el show del Super Bowl porque está embarazada.

Shakira utilizó el mismo vestuario que Gazelle, su personaje en la película “Zootopia”. pic.twitter.com/1wgRvFMYL5 — Victorlandia (@iVictorGonzalez) February 3, 2020

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

Inmediatamente, los usuarios de las redes sociales compararon a Shakira con la tierna gacela e incluso piensan que la coreografía del medio tiempo estuvo inspirada en el filme animado: “Creo que Shakira simplemente hizo su show del #SuperBowl basado en el de su personaje Gazelle en Zootopia”

Tras su aparición en el Super Bowl, Jennifer Lopez y Shakira acumularon un 893% de incremento de beneficios.

Además, la colombiana creó el reto viral Chambeta Challenge, donde puso a bailar a todos sus fans chambeta, un genero de música muy popular en Baranquilla.

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